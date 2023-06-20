الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة

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وجد بحث جديد من جامعة جورجيا، أن نظامًا محددًا للأكل المقيد بالوقت قد يمنع مرض السكري من النوع 2 (T2D) والسمنة. ويتميز شكل من أشكال الصيام المتقطع والأكل المقيد بالوقت بتناول وجبات منتظمة، ولكن أقل، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، مع عدم تناول الطعام لمدة 12 إلى 14 ساعة، مع تحقيق الكثير من ذلك الوقت بين عشية وضحاها.أجرى فريق جامعة جورجيا، مراجعة شاملة للدراسات المنشورة والمراجعة من قبل الأقران، ووجدوا صلة بين عدد الوجبات التي يتم تناولها يوميًا مع السمنة وتطور مرض السكري من النوع 2.ووفقًا للبحث، الذي نشر في مجلة التغذية Nutrients، فإن نموذج الأكل الحالي غير العالم الثالث المكون من ثلاث وجبات يوميًا إضافة إلى الوجبات الخفيفة، قد ولد من الوصول إلى الطعام على مدار الساعة بسبب التحضر وسلوك الأكل الذي تغير باعتباره نتيجة. لكن التاريخ البشري لم يتضمن دائمًا مثل هذا الأكل المتكرر. "على سبيل المثال، تناول الرومان القدماء وجبة واحدة يوميًا مع وجبتين خفيفتين أصغر حجمًا واعتقدوا أن أكثر من وجبة واحدة في اليوم غير صحية. علاوة على ذلك، تعرضت مجتمعات ما قبل العصر الصناعي والعصر الحجري القديم بشكل دوري لنقص حاد واضطرت إلى تناول كميات أقل من الطعام "، كما كتب مؤلفو الدراسة.قال كريستوف كزاجا Krzysztof Czaja ، الأستاذ المشارك في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب البيطري بجامعة UGA: "ما تعلمناه لعقود عديدة هو أننا يجب أن نتناول ثلاث وجبات يوميًا إضافة إلى الوجبات الخفيفة بينها". "لسوء الحظ ، يبدو أن هذا هو أحد أسباب السمنة".المعيار الحالي لتناول ثلاث وجبات في اليوم، إضافة إلى الوجبات الخفيفة بينها يمنع مستويات الأنسولين من الانخفاض خلال اليوم. يمكن أن يؤدي ذلك، إلى جانب عدد السعرات الحرارية وكمية السكر التي يستهلكها الأميركيون العاديون خلال اليوم، إلى زيادة الحمل على مستقبلات الأنسولين، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتطوير T2D.كما أشار كزاجا، فإن هذه الأنماط تجعل من الصعب على الناس فقدان دهون الجسم. نحن لا نعطي أجسادنا فرصة لاستخدامها. وأشار إلى أن تناول عدد أقل من الوجبات في اليوم سيسمح باستخدام رواسب الدهون هذه كمصدر للطاقة بدلاً من السكر الذي نستهلكه.لكن الأكل المقيد بالوقت، يمكن أن يساعد الجسم على الاسترخاء وخفض مستويات الأنسولين والجلوكوز. يساعد هذا الجسم على تحسين مقاومة الأنسولين وصحة الدماغ والتحكم في نسبة السكر في الدم. علاوة على ذلك، يمكن للأشخاص الذين يمارسون هذه الطريقة في الأكل تقليل السعرات الحرارية اليومية بحوالي 550 سعرة حرارية في اليوم مع الحاجة إلى توخي الحذر بشأن حساب السعرات الحرارية كوسيلة لإنقاص الوزن.وجد الفريق فوائد أخرى للأكل المقيد بالوقت، مثل التأثير الإيجابي على ميكروبيوم الأمعاء الذي يمكن أن يساعد في منع الالتهاب واضطرابات التمثيل الغذائي، وقد تساعد أنماط الأكل هذه أيضًا في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية ومستويات الطاقة.لكن الباحثين لاحظوا، أن الإفراط في الأشياء الجيدة لا يمنح دائمًا الفوائد. في حين أن الأكل المقيد بالوقت يظهر دليلاً على تحسين الصحة، فإن فترات الصيام الطويلة لا توفر سوى القليل من الفوائد.إضافة إلى الآثار الوقائية لـ T2D، يلعب الصيام المتقطع أيضًا دورًا في تقليل السمنة والوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي. يمكن أن تؤدي السمنة إلى عدد من الاضطرابات الصحية بما في ذلك T2D وأمراض القلب، وقد ثبت أيضًا أنها تلعب دورًا في تطوير أنواع معينة من السرطان.مع تصنيف أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص في الولايات المتحدة، على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، و10 %، يعانون من السمنة المفرطة، فإن إيجاد طرق جديدة لعلاج هذا الانتشار المرتفع أمر بالغ الأهمية.وقال كزاجا: "السمنة هي وباء في الوقت الحالي، خاصة في الولايات المتحدة". إنه مرض يمكن الوقاية منه. عندما بدأنا النظر في البحث، وجدنا أن البشر القدامى لا يأكلون كل يوم. هذا يعني أن أجسامنا تطورت ولا تحتاج إلى طعام كل يوم".وقال: "إن المحصلة النهائية هي أن إشارات القناة الهضمية للإنسان الحديث ليست مصممة لثلاث وجبات في اليوم، إضافة إلى الوجبات الخفيفة". وحذر الباحثون، من أن الأساليب الغذائية للمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني والسمنة ليست مناسبة للجميع. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى وجبة واحدة فقط يوميًا، بينما يحتاج الرياضيون إلى تناول سعرات حرارية أعلى للحفاظ على صحتهم".ومع ذلك، قال كزاجا: "إن مراجعة الأدبيات قدمت دليلًا واضحًا جدًا على أن عددًا أقل من وجبات الطعام عالي الجودة يوفر دليلًا جيدًا وواسعًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بـ T2D".