الأمراض المرتبطة بالسلوك: ما لها و ما عليها

نظم مركز سواعد التغيير في البحر الميت ندوة نقاشية حول تحديات وعقبات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمصابين والمتعايشين مع الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز ، في جو نقاشي انفتاحي ومسؤول جمع الخبرات المتنوعة من الخبراء والمعنيين من كافة المؤسسات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية نوقشت فيها مواضيع بالغة الأهمية للمصلحة الوطنية في هذا المجال.



و هدفت الورشة النقاشية بمجمله الى تقييم الوضع الحالي من حيث التشريعات والمقومات الأساسية الوطنية و ما هي الأدوار والمسؤوليات تجاه هذه الأمراض وحقوق المصابين بها؟.

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وكذلك هدفت أيضا إلى التعرف الى أين وصلنا في التعامل مع هذه الأمراض، و ما هي اهم التحديات التي تواجه جميع الأطراف المعنية بها لتدارس وضع خارطة طريق للحد من المرض من جانب وحماية حقوق المصابين من جانب آخر.



إن موضوع الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز بحلته الجديدة والمرتبطة بارتفاع السلوكيات التي تؤدي الى الإصابة، باتت تؤرق الكثير من الدول، وخصوصا عند الدول التي أنكرت وجودها سابقا، أما تلك الدول التي تعمل على حل هذه المعضلة من خلال الاستغلال الأمثل لبرامج الوقاية والتوعية والتثقيف وبناء القدرات والاستثمار في البحوث والكوادر المدربة وإيجاد قواعد البيانات المبنية على الأدلة في مجال الدعم السلوكي وتوفير أبجديات الوقاية حدت من انتقال العدوى وكسرت سلسلتها حتى في ظل السلوكيات المحفوفة في المخاطر.

وهنا يجدر القول أننا لا نستطيع أن نمنع بالمطلق السلوكيات التي قد تؤدي الى الإصابة بهذه الأمراض، وإنما من الواجب العمل على الحد من تبعاتها وإيجاد ووضع الحواجز التي قد تؤدي الى انتقال العدوى. و ليس بغريب القول و بعد عقود مرت في مجال الوقاية و مكافحة الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز ، لا زالت هذه الأمراض تشكل عبئا كبيرا على الحكومات و المجتمعات كونها ترتبط بمفاهيم سلوكية وما يتبعها من الوصمة و التمييز، ومن هنا فان الأمر الملح الآن هو عدم إغفالها من خطط الوقاية والتصدي للأمراض على المستوى الوطني، وعدم التقليل أيضا من آثارها.



إن برامج التوعية وتعزيز الصحة والإرشاد تعد من اهم البرامج التي أثبتت نجاعتها في الحد من انتشار هذه الأمراض، لكنها قد تحتاج إلى توليف وتوجيه وضبط لتلائم المرحلة الحالية في التعامل مع هذه الأمراض وخصوصا في ظل وجود السلوك الإلكتروني وانتشار ظاهرة المخدرات، وهنا يأتي دور الحواضن الثلاث في المجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة والمجتمع نفسه، فإخفاق أي منهم يؤدي الى فشل الحواضن الثلاث في المجمل، ولا يفوتنا هنا ذكر الدور المحوري للإعلام المسؤول وأهميته في نشر وبث الرسائل الصحية التوعية ضمن المعايير المعتمدة و إتاحة المجال لأصحاب الاختصاص فقط في إعداد مثل هذه الرسائل.

لا شك أن هنالك تحديات وعقبات في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمصابين والمتعايشين مع الأمراض المرتبطة بالسلوك، والتي تحتاج في المجمل الى وجود قوانين وتشريعات تمكينية تحدد آليات تقديم الخدمات لهم وإنفاذ هذه القوانين والضوابط التشريعية بما يتلائم مع الهدف الذي تم استحداثها لاجله كتوفير تأمين صحي لهم وحقهم في العمل، ولا نستطيع استثناء المرضى من تركيبة المجتمع وحقوقهم في الحصول على العمل الكريم الذي يضمن لهم ولعائلاتهم سبل العيش الكريم مع ضرورة توعية أصحاب العمل لكسر حاجز الرهبة والخوف من المرضى وفتح أبواب العمل دون تحيز او تمييز وفقا لأسس و معايير واضحة.



إن الحق في الحصول على الخدمة الصحية هو من اهم الحقوق التي تسعى كافة الدول لتبنيها وماسستها وتضمينها في استراتيجياتها و خططها الوطنية، وان الأمراض المرتبطة بالسلوك بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز لا تعفي الأنظمة الصحية من ضرورة تامين الخدمات الصحية وعلى أعلى المستويات للمصابين في هذه الأمراض، وان التعامل مع هذه الأمراض يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لتامين سبل العيش الإنساني للمصابين بها، إذ أن جوانب الدعم النفسي والاجتماعي لا تقل أهمية عن الجانب العلاجي الدوائي، وهذا يتطلب سن وتفعيل القوانين والأنظمة لتامين تقديم الخدمات الصحية دون اية حواجز أو عقبات.



تعتبر هذه الندوة خطوة استشرافية الى الأمام و تشاركية يشكر عليها مركز سواعد التغيير من حيث دعوة أصحاب الخبرة و المعنين على كافة المستويات و الخبرات جنبا الى جنب و على طاولة نقاشية واحدة بما يخدم مصلحة الوطن العليا بروح التشاركية بين جميع القطاعات المعنية. وقد أظهرت هذه الندوة عمق العلاقة بين الجهات التشريعية والمؤسسات التنفيذية وأبرزت دور المنظمات التطوعية ومنظمات المجتمع المحلي التي دأبت على التعاون والتشاركية جنبا الى جنب في التخطيط والتفيذ للوصول الى الرؤيا الوطنية المشتركة التي تعكس الحرص الوطني على حماية المجتمع وجميع أبنائه دون تحيز أو تمييز.



المدير التنفيذي، الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية ( أمفنت)

الدكتور مهند عبد الفتاح النسور