 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإسعافات الأولية الصحيحة لإنقاذ المصاب بلدغة ثعبان

أفعى - (تعبيرية)
أفعى - (تعبيرية)
أعلنت الدكتورة أناستاسيا سيميونوفا أخصائية السموم، أن 5 ملايين إنسان في العالم يعاني من لدغات الثعابين سنويا، يتوفى منهم 130 ألف شخص.
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وتشير الدكتورة، إلى أن لدغة الأفعى تعتبر مشكلة طبية معقدة في جميع أنحاء العالم لأن عواقبها خطيرة جدا. فما الذي يجب فعله في حالة تعرض الشخص لها.

ووفقا لها، يجب في هذه الحالة تقديم الإسعافات الأولية على الفور - سواء أثناء النقل أو أثناء انتظار الأطباء. وتوصي بما يلي:

1 - نقل الشخص من منطقة الخطر واستدعاء سيارة الاسعاف؛

2 - تثبيت الطرف المصاب في وضعية مستقيمة؛

3 - نزع جميع المجوهرات والأساور والملابس الضيقة؛

4 - معالجة موضع الجرح بالماء والصابون أو بأي مادة مطهرة؛

5 - وضع ضمادة ضاغطة (غير شديدة) على موضع اللدغة؛

6- نقل الشخص المصاب في وضعية الاستلقاء فقط.

RT
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