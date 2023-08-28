الإفراط في البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12"

أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية كما نقلت الجزيرة بأن الإفراط في تناول البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12" (B12) الهام للعمليات الحيوية للجسم.
ويؤدي الإفراط في تناول البقوليات -باعتبارها بديلا عن البروتين الحيواني في بعض الأنظمة النباتية- إلى نقص إمداد الجسم بفيتامين "بي 12".
وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الأطعمة الحيوانية -مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان- هي التي توفر فيتامين "بي 12" مما يعني أن الأطعمة الحيوانية بكميات مناسبة هي الضمانة لإمدادات كافية بهذا الفيتامين.
وصحيح أن هناك أطعمة نباتية تحتوي على فيتامين "بي 12" -مثل الملفوف وفطر شيتاكي- إلا أنها لا تضمن إمداد الجسم بالكميات الكافية منه.
وفي مثل هذه الحالات، ينصح خبراء التغذية الألمان الأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي بتناول كميات كافية من فيتامين "بي 12" عن طريق المكملات الغذائية، وذلك بعد استشارة الطبيب.
ويؤدي نقص فيتامين "بي 12" إلى زيادة التهيج والتعب والضعف الإدراكي والشعور بالضعف وآلام الأعصاب، ومع الحالات الشديدة يظهر على صورة ضيق في التنفس ودوخة وتلف في الأعصاب وفقدان الإحساس في اليدين والقدمين وضعف العضلات وضعف الاستجابة وصعوبة المشي والارتباك.