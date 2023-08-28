الإثنين 28 آب 2023
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الإفراط في البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12"

الإفراط في البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12"
الإفراط في البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12"
على مرضى النقرس تجنب الأطعمة الغنية بمادة البيورين، مثل البقوليات والسبانخ والبروكلي؛ لأنها تزيد نسبة تركيز حمض اليوريك بالدم.

أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية كما نقلت الجزيرة بأن ‫الإفراط في تناول البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12" (B12) الهام ‫للعمليات الحيوية للجسم.اضافة اعلان

‫‫ويؤدي الإفراط في تناول البقوليات -باعتبارها بديلا عن البروتين الحيواني ‫في بعض الأنظمة النباتية- إلى نقص إمداد الجسم بفيتامين "بي 12".

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الأطعمة الحيوانية -مثل الأسماك ‫واللحوم والبيض ومنتجات الألبان- هي التي توفر فيتامين "بي 12" مما يعني أن ‫الأطعمة الحيوانية بكميات مناسبة هي الضمانة لإمدادات كافية بهذا ‫الفيتامين.

‫وصحيح أن هناك أطعمة نباتية تحتوي على فيتامين "بي 12" -مثل الملفوف وفطر ‫شيتاكي- إلا أنها لا تضمن إمداد الجسم بالكميات الكافية منه.

‫وفي مثل هذه الحالات، ينصح خبراء التغذية الألمان الأشخاص الذين يتبعون ‫النظام النباتي بتناول كميات كافية من فيتامين "بي 12" عن طريق المكملات ‫الغذائية، وذلك بعد استشارة الطبيب.

‫ويؤدي نقص فيتامين "بي 12" إلى زيادة التهيج والتعب والضعف ‫الإدراكي والشعور بالضعف وآلام الأعصاب، ومع الحالات الشديدة يظهر على ‫صورة ضيق في التنفس ودوخة وتلف في الأعصاب وفقدان الإحساس في اليدين ‫والقدمين وضعف العضلات وضعف الاستجابة وصعوبة المشي والارتباك.
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