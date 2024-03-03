الإمساك في رمضان.. كيف تتخلص منه؟

مع اقتراب شهر رمضان يعاني العديد من الأشخاص من الإصابة بالإمساك، مما يتسبب في الانزعاج والقلق اعتقادًا على وجود مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب المختص.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من الإمساك، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".





طرق تساعد على التخلص من الإمساك



أثبتت نتائج بعض الدراسات، أنه من الضروري على الأشخاص تناول كمية كبيرة من الماء خاصًة خلال شهر رمضان حيث يفضل تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وذلك لتليين البراز وتسهيل عملية الهضم بشكل كبير.



2- تناول الألياف الغذائية

يساعد تناول الألياف الغذائية بشكل كبير في تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك، لذلك يفضل تناول كمية كبيرة الفواكه والخضروات الطازجة بما في ذلك التين والمشمش والكيوي والخوخ، السبانخ والبقدونس والجرجير، والحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز الكامل في النظام الغذائي.



3- ممارسة الرياضة بانتظام

تعمل ممارسة الرياضة بانتظام خلال شهر رمضان على الأقل 30 دقيقة يوميًا، مثل المشي أو الجري أو السباحة، في تحفيز حركة الأمعاء والحماية من فرص الإصابة بالإمساك بشكل كبير، وبالتالي يفضل ممارسة الرياضة قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعد الإفطار، للحصول على أفضل النتائج.



4- استخدام الملينات الطبيعية

عادًة ما تساعد الملينات الطبيعية في تحسين حركة الأمعاء والسيطرة على الإمساك بشكل كبير حيث يفضل تناول زيت الزيتون على معدة فارغة، أو شرب شاي البابونج أو شاي النعناع أو التين المجفف المنقوع في الماء، وذلك للحصول على أفضل النتائج.



5- تجنب الأطعمة الدسمة

يشتهر شهر رمضان بالإفطار على الوجبات الدسمة، مما يتسبب في زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي، لذلك يجب الحرص على تجنب الإفطار على الوجبات الدسمة نهائيًا للحد من فرص الإصابة بالإمساك وزيادة الشعور بالراحة والتخلص من ألم البطن المزعج.

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