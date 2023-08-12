الإنهاك الحراري في موجات الحر: ما يجب فعله

الإنهاك الحراري هو حالة طبية خطيرة تنشأ عندما لا يستطيع الجسم الحفاظ على درجة حرارة طبيعية. يحدث هذا عادةً عندما يتعرض الشخص لدرجات حرارة عالية جدًا أو يبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا في الطقس الحار.



يمكن أن يكون الإنهاك الحراري قاتلًا، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأعراضه وأن تتخذ خطوات للوقاية منه.



الأعراض:

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- تتمثل أعراض الإنهاك الحراري في:

- الشعور بالدوار أو الدوخة

- الصداع

- الشعور بالغثيان أو القيء

- الإرهاق

- فقدان الشهية

- التعرق الشديد

- سرعة النبض

- جفاف الفم

-احمرار الوجه

-تصلب العضلات

-التشنجات

-فقدان الوعي



الوقاية



هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من الإنهاك الحراري، بما في ذلك:



-شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

-ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة

-البقاء في مكان بارد

-أخذ فترات راحة من النشاط البدني في الطقس الحار

-إذا كنت تعاني من مرض مزمن، فتحدث إلى طبيبك حول كيفية البقاء آمنًا في الطقس الحار



ما يجب فعله في حالة الإنهاك الحراري



إذا كنت تعاني من أي من أعراض الإنهاك الحراري، فمن المهم أن تحصل على المساعدة الطبية على الفور. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

-انقل الشخص إلى مكان بارد

-اجعل الشخص يشرب الكثير من السوائل

-قم بوضع قطعة قماش باردة على رأسه

-خفف من ملابسه

-اتصل بالطوارئ إذا لم تتحسن الأعراض



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