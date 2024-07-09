الابتكار من النقص.. قصّة سلطة "سيزر" التي مرّ على اختراعها 100 عام

تُعرف سلطة سيزر بنكهتها الغنية والمميزة، وهي تُعدّ اليوم واحدة من أكثر السلطات شهرة وانتشاراً حول العالم.

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تتميز هذه السلطة بمكوناتها البسيطة وطعمها المتوازن الذي يجمع بين المكونات الطازجة والتوابل اللذيذة. ورغم أن اسمها يثير في الذهن روابط تاريخية بالإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، إلا أنها تمتلك قصة مغايرة تماماً، تتجاوز الأصول الإيطالية، وتبدأ من مكان غير متوقع: تيخوانا، المكسيك.



وبمناسبة احتفال هذه المدينة الواقعة على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بالذكرى المئوية لهذا الطبق المحلي الذي اكتسب شهرة عالمية، سنحدّثكم في هذا التقرير عن قصة اختراعها ونقترح عليكم طريقة اعدادها وفقاً للوصفة الأصلية.





سلطة سيزر: تاريخها وأصولها





ولادة سلطة السيزر: الابتكار من النقص

سلطة السيزر، أو كما تُعرف بالإنجليزية "Caesar Salad"، لا علاقة لها بالإمبراطور الروماني الشهير يوليوس قيصر. تم اختراع هذه السلطة الشهيرة في عام 1924 من قبل سيزار كارديني، وهو طاهٍ إيطالي المولد كان يملك مطعماً في تيخوانا، في تلك الفترة، خلال عصر الحظر في الولايات المتحدة (1920-1933)، نقل كارديني مطعمه من سان دييغو بولاية كاليفورنيا إلى تيخوانا لتفادي القيود الصارمة على بيع الكحول. كان مطعمه في تيخوانا يتمتع بشعبية كبيرة بين الأمريكيين الذين كانوا يعبرون الحدود للاستمتاع بتناول الطعام والمشروبات دون قيود قانونية، وكذلك بين الزوار المحليين.





في أحد أيام عام 1924، نفدت المكونات الأساسية لدى كارديني لتحضير السلطة المعتادة، فقرر ابتكار وصفة جديدة باستخدام ما تبقى من مكونات في مخزنه.



جمع كارديني ما استطاع الحصول عليه من الخس الروماني، جبنة البارميزان، الليمون، مكعبات الخبز المحمصة، زيت الزيتون، البيض، وصلصة رسيستيرشاير، وأمر طهاته بخلط هذه المكونات وتقديمها على الطاولة أمام الزبائن، ما أضاف لمسة من العرض المباشر الذي زاد من جاذبية الطبق.



بهذا الشكل، وُلدت سلطة السيزر وأصبحت إحدى أشهر السلطات في العالم، معروفة بنكهتها الفريدة ومكوناتها البسيطة التي تجمع بين النكهات الكلاسيكية والمتناغمة.





سيزر من تيخوانا إلى العالمية



بعد انتهاء فترة الحظر في الولايات المتحدة عام 1935، نقل سيزار كارديني نشاطه إلى لوس أنجلوس حيث عمل كتاجر للمشروبات الكحولية.



وخلال هذه الفترة، قام بتسويق صلصة السلطة التي ابتكرها في تيخوانا، حيث سجلها كعلامة تجارية. تتألف الصلصة من مكونات بسيطة تشمل: زيت نباتي، عصير ليمون، بيض، زيت زيتون، خل، جبنة بارميزان، ملح، ثوم، ومزيج من التوابل والأعشاب الذي أبقى سرّها غير مكشوف.



سرعان ما لاقت الصلصة رواجاً كبيراً وأصبحت سلطة السيزر، كما يُطلق عليها، عنصراً أساسياً في المطاعم الفاخرة حول العالم بحلول الأربعينيات.





عودة إلى الجذور وتوسع عالمي



في عام 1936، افتتح كارديني مطعماً جديداً في سان دييغو، بينما ظل مطعمه في تيخوانا، والذي نُقل إلى موقع جديد في فندق قريب، وجهة مفضلة لمحبي الطعام ونجوم هوليوود.



ازدهر المطعم تحت إدارة كارديني، واستمرت ابنته روزا كارديني في تطوير العمل بعد وفاته. في عام 1986، نشرت روزا الوصفة الأصلية لوالدها لسلطة السيزر والتي تضمنت: زيت الزيتون المنقوع بالثوم، البيض المسلوق قليلاً، عصير الليمون، صلصة رسيستيرشاير، جبنة البارميزان، الملح والفلفل، مع أوراق الخس والخبز المحمص، وقد حافظت هذه الوصفة على مكونات السلطة الأصلية بدون أي تغييرات.





انتهاء حقبة مطعم سيزر الأصلي



بحلول عام 2009، اختتمت حقبة مطعم سيزار كارديني الأصلي بسبب موجة من العنف المسلح في تيخوانا نتيجة تنافس عصابات المخدرات، إلى جانب الركود الاقتصادي وتفشي أنفلونزا الطيور، ما أدى إلى تراجع عدد الزوار من الولايات المتحدة.ورغم إغلاق المطعم، إلا أن اسم كارديني لا يزال حياً من خلال العلامة التجارية لصلصة سلطة السيزر المعبأة التي تستمر في التواجد في الأسواق العالمية. (عربي بوست)

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