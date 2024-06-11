 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البروتين والصيام المتقطع يقضيان على السمنة

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

بحثت دراسة حديثة نُشرت في المجلة العلمية «ناتشر كوميونيكيشنز» في تأثير نظامين غذائيين منخفضي السعرات الحرارية على ميكروبيوم الأمعاء والملامح الأيضية للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

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اعتمدت الدراسة على بيانات وعينات من تجربة عشوائية محكومة صغيرة، إذ قارنت فوائد نظامين غذائيين على مدى 8 أسابيع: تقييد السعرات الحرارية البسيط مقابل نظام يجمع بين الصيام المتقطع وتسريع البروتين.


وتضمنت التجربة تناول البروتين على فترات زمنية ثابتة طوال اليوم، بينما يتناوب الصيام المتقطع بين فترات الصيام وتناول الطعام.


وأظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من تقييد السعرات الحرارية والصيام المتقطع وحمية البروتين أدت إلى تغييرات كبيرة، لكن مجموعة الصيام المتقطع وحمية البروتين شهدت انخفاضًا أكبر في إجمالي الدهون في الجسم والدهون الحشوية والوزن والرغبة في تناول الطعام.


تأثير الصيام المتقطع على الجهاز الهضمي وميكروبيوم الأمعاء

 


أشارت التحليلات إلى أن الصيام المتقطع والنظام الغذائي الذي يسرع البروتين يمكن أن يقلل بشكل كبير من أعراض الجهاز الهضمي ويعزز ميكروبات الأمعاء النافعة.

 

بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد هذا النظام من البروتينات المفيدة (السيتوكينات) ومنتجات الأحماض الأمينية الثانوية في الدم، المرتبطة بفقدان الوزن والدهون.


مقارنة بين النظامين

 


قام باحثون من جامعة ولاية أريزونا وزملاؤهم بتحليل بيانات من تجربة سريرية شملت 41 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. تم تعيين المشاركين بشكل عشوائي لاتباع أحد النظامين الغذائيين لمدة 8 أسابيع: تقييد السعرات الحرارية المستمر أو الصيام المتقطع وتسريع البروتين.


تكون نظام تقييد السعرات الحرارية بشكل رئيسي من الأطعمة الكاملة، في حين جمع نظام الصيام المتقطع وتسريع البروتين بين الأطعمة الكاملة والصيام المتقطع.

 

وأدى كلا النظامين إلى تقليل إجمالي الدهون والكربوهيدرات والصوديوم والسكر والسعرات الحرارية بنسبة 40% تقريباً عن مستوياتهم الأساسية، مما أدى إلى عجز متوسط قدره 1000 سعرة حرارية.


تفاصيل النظام الغذائي

 


شمل نظام الصيام المتقطع وتسريع البروتين تناول 4 وجبات يومية للنساء، و5 وجبات يومية للرجال، كل 4 ساعات، تحتوي كل منها على 25 - 50 غراماً من البروتين. كما تضمن فترة صيام أسبوعية معدلة تتراوح بين 36 - 60 ساعة مع 350 - 550 سعرة حرارية في اليوم.


أدى هذا النظام إلى تقليل السكر بشكل كبير وزيادة الألياف الغذائية والبروتين مقارنةً بنظام تقييد السعرات الحرارية. ورغم الاختلافات، كانت الأنظمة الغذائية متوافقة مع السعرات الحرارية المحروقة من خلال النشاط البدني.


نتائج التجربة

 


أبلغ المشاركون عن مدخولهم الغذائي يومياً وتمت مراقبتهم من قبل الباحثين واجتماعات اختصاصيي التغذية الأسبوعية.

أفادت التجربة بأن كلا المجموعتين شهدت تحسينات كبيرة، لكن مجموعة الصيام المتقطع وتسريع البروتين شهدت تحسينات أكبر في الوزن، إجمالي كتلة الدهون، الدهون الحشوية، الرغبة في تناول الطعام، ونسبة الكتلة الخالية من الدهون.


فوائد إضافية


كشف التحليل الحالي عن تغييرات كبيرة في استجابة القناة الهضمية لكلا النظامين، ولكن تحولات أكثر وضوحاً وإفادة مع نظام الصيام المتقطع وتسريع البروتين. قد تساعد هذه التأثيرات في تفسير المزايا الملحوظة للتحكم في الوزن.

 

بالإضافة إلى ذلك، أدى الصيام المتقطع وتسريع البروتين إلى زيادة مستقلبات الأحماض الأمينية التي تفضل أكسدة الدهون والسيتوكينات المرتبطة بتحلل الدهون وفقدان الوزن والاستجابة المناعية.

 

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