البطيخ والخوخ لطفلِك.. يهدداه بالنزلة المعوية في هذه الحالة

تحرص بعض الأمهات على عدم شراء الخوخ والبطيخ، رغم قيمتهما الغذائية العالية، لاعتقادهن أنهما قد يعرضان أطفالهن لخطر الإصابة بالنزلة المعوية، فما صحة ذلك؟



في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، إن الإصابة بالنزلة المعوية بعد تناول الخوخ ليست مستبعدة، لكنها تحدث في حالة واحدة فقط.



وأضافت أبو الوفا: "إذا قامت الأم بتقديم الخوخ لطفلها دون تنظيفه جيدًا بالماء الجاري، سيصبح أكثر عرضة للإصابة بالنزلة المعوية".

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وأوضحت استشاري طب الأطفال أن سبب ارتفاع خطر الإصابة بالنزلة المعوية بعد تناول الخوخ دون غسله يرجع إلى تلوث قشرته الخارجية بالمبيدات الحشرية.



وأكدت أن الأمر ذاته ينطبق على البطيخ، مناشدةً الأمهات بغسل قشرته الخارجية، لاحتمالية انتقال المبيدات الحشرية إلى الجزء الداخلي أثناء التقطيع.



وأشارت أبو الوفا إلى وجود أعراض يمكن للأم الاستدلال منها على إصابة طفلها بالنزلة المعوية، مثل ارتفاع حرارة الجسم والقيء والإسهال وتقلصات المعدة.



وفي سياقٍ متصل، كشف الدكتور محمد مبروك، استشاري طب الأطفال، أن النزلة المعوية تحدث الإصابة بها بسبب فيروس الروتا، موضحًا أن تناول الأطعمة الملوثة من طرق انتقاله داخل الجسم.



وذكر مبروك أن فيروس الروتا أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و5 سنوات، محذرًا الأمهات من التهاون مع النزلة المعوية، لخطورة مضاعفاتها.



واختتم استشاري طب الأطفال حديثه بالإشارة إلى أن القيء والإسهال الناتجين عن النزلة المعوية قد يعرضان المريض لخطر الجفاف، خاصةً إذا لم يتم تعويض السوائل والمعادن المفقودة بالحصول على المحاليل الوريدية، وتناول الماء والعصائر الطبيعية.