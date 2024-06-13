 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البطيخ والخوخ لطفلِك.. يهدداه بالنزلة المعوية في هذه الحالة

بطيخ
بطيخ

تحرص بعض الأمهات على عدم شراء الخوخ والبطيخ، رغم قيمتهما الغذائية العالية، لاعتقادهن أنهما قد يعرضان أطفالهن لخطر الإصابة بالنزلة المعوية، فما صحة ذلك؟

في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، إن الإصابة بالنزلة المعوية بعد تناول الخوخ ليست مستبعدة، لكنها تحدث في حالة واحدة فقط.

وأضافت أبو الوفا: "إذا قامت الأم بتقديم الخوخ لطفلها دون تنظيفه جيدًا بالماء الجاري، سيصبح أكثر عرضة للإصابة بالنزلة المعوية".

اضافة اعلان


وأوضحت استشاري طب الأطفال أن سبب ارتفاع خطر الإصابة بالنزلة المعوية بعد تناول الخوخ دون غسله يرجع إلى تلوث قشرته الخارجية بالمبيدات الحشرية.


وأكدت أن الأمر ذاته ينطبق على البطيخ، مناشدةً الأمهات بغسل قشرته الخارجية، لاحتمالية انتقال المبيدات الحشرية إلى الجزء الداخلي أثناء التقطيع.


وأشارت أبو الوفا إلى وجود أعراض يمكن للأم الاستدلال منها على إصابة طفلها بالنزلة المعوية، مثل ارتفاع حرارة الجسم والقيء والإسهال وتقلصات المعدة.


وفي سياقٍ متصل، كشف الدكتور محمد مبروك، استشاري طب الأطفال، أن النزلة المعوية تحدث الإصابة بها بسبب فيروس الروتا، موضحًا أن تناول الأطعمة الملوثة من طرق انتقاله داخل الجسم.


وذكر مبروك أن فيروس الروتا أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و5 سنوات، محذرًا الأمهات من التهاون مع النزلة المعوية، لخطورة مضاعفاتها.


واختتم استشاري طب الأطفال حديثه بالإشارة إلى أن القيء والإسهال الناتجين عن النزلة المعوية قد يعرضان المريض لخطر الجفاف، خاصةً إذا لم يتم تعويض السوائل والمعادن المفقودة بالحصول على المحاليل الوريدية، وتناول الماء والعصائر الطبيعية.

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
خوخ

3 فئات يحظر عليها تناول الخوخ

19 أيار 2024
اقرأ أيضا
مكمل زيت السمك

مكمل غذائي يقلل العدوانية بنسبة تصل إلى 28%

منذ1 ساعة
أدوات مطبخ بلاستيكية

6 أسباب تدفعك لتجنب استخدام البلاستيك في مطبخك

منذ2 ساعة
تعبيرية

أدوية الاكتئاب تتسبب بأعراض عديدة عند توقف تناولها

منذ2 ساعة
قهوة

علامات على اللسان تحذرنا من شرب القهوة

منذ2 ساعة
صورة تعبيرية

انفجار رئة مراهقة بسبب السجائر الإلكترونية

منذ24 ساعة
نوم عميق- تعبيرية

النوم الكافي يقلل الشعور بالوحدة

12 حزيران 2024
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ16 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ16 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ16 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 