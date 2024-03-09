السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التقبيل يسبب تسوس الأسنان... دراسة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تسوس الأسنان يحدث بسبب بكتيريا تهاجم مينا الأسنان وتتسبب في تجاويف على سطح السن. لكن هناك عوامل أخرى مختلفة قد تنقل هذه البكتيريا من شخص إلى آخر. فهل يمكن أن يصاب شخص ما بتسوس الأسنان بسبب قبلة؟

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ويظهر  تسوس الأسنان  في شكل تجاويف صغيرة على سطح السن بسبب بعض البكتيريا الموجودة بالفم. هذه البكتيريا قد تنتج أحماضاً يمكنها مهاجمة مينا الأسنان.غير أن تسوس الأسنان يحدث عندما تجتمع عوامل أخرى مختلفة، منها الإكثار من  الأطعمة  والمشروبات السكرية أو النشوية، تشكيل رواسب جرثومية ونقص نظافة الفم، وفق مجلة Dental Caries العلملية المختصة في طب الأسنان.


تشير الدراسات إلى أن البكتيريا المسببة للتسوس عادة لا تكون موجودة بعد في تجويف الفم عند الأطفال حديثي الولادة. لكن الأمر لا يستغرق وقتاً طويلاً حتى تتكون أيضاً بداخل أفواههم.

 

وتنتقل هذه  البكتيريا  عن طريق الأم أو الأب، على سبيل المثال، بوضع اللهاية في أفواههم ثم تمريرها إلى الطفل أو مشاركة الملعقة معه. من سن معينة فصاعداً، يكون لدى كل شخص بكتيريا تسوس في فمه - حتى أولئك الذين لم يسبق لهم الإصابة بالتسوس أو لم يصابوا به على الإطلاق، إذ لا يمكن منع ذلك.

 

هل ينقل التقبيل بكتيريا التسوس؟

 


كما يمكن أن تنتقل بكتيريا التسوس من شخص إلى آخر لاحقا، سواء في مرحلة الطفولة أو البلوغ، على سبيل المثال، أثناء  التقبيل، عند تناول الطعام بنفس الملعقة أو الشوكة، عند تناول قضمة من نفس الطعام أو عند مشاركة فرشاة الأسنان.


غير أن الثقوب الموجودة في سطح الأسنان بسبب التسوس ليست معدية في الواقع، لكنها تنشأ بشكل رئيسي عندما تجتمع البكتيريا الموجودة في  الفم  مع عوامل أخرى مختلفة، مثل عدم كفاية نظافة الأسنان على المدى الطويل.لأنه بعد حوالي 20 دقيقة فقط من تناول  الطعام، تبدأ طبقة ناعمة تحتوي على البكتيريا في التشكل على أسنانك.من الممكن إزالتها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل جيد.

 

وفي حالة لم يحدث ذلك، تتحول اللويحة إلى جير صلب، لا يمكن إزالته بفرشاة أسنان فقط.


إذا تركت هذه الرواسب فترة طويلة من دون علاج، فإنها يمكن أن تصل إلى طبقات أعمق من السن.

 

ومن أجل منع تسوس الأسنان، يُنصح بالاهتمام بنظافة الفم بشكل يومي وشامل، وكذلك بتناول نظام غذائي صحي وإجراء فحوصات الأسنان بانتظام، نقلا عن موقع dw.

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