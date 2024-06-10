التهاب بطانة الرحم.. كيف يؤثر على خصوبة السيدات؟

التهاب بطانة الرحم هو حالة طبية تحدث عندما تنمو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم، وقد يسبب هذا النمو غير الطبيعي تأثيرًا على العديد من الأعضاء الأخرى في الحوض مثل المبايض، والأمعاء، وقناة فالوب، ومن أبرز هذه الأعراض المؤلمة والمشاكل الصحية، العقم.

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وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" العلاقة بين التهاب بطانة الرحم والعقم عند السيدات، وفقًأ لموقع "Only my health".





أعراض التهاب بطانة الرحم



قد يتسبب التهاب بطانة الرحم مجموعة من الأعراض مثل:



- آلام الحوض الشديدة، والتي قد تكون مصحوبة بتشنجات حادة قبل وأثناء الدورة الشهرية.



- آلام أثناء أو بعد الجماع.



- آلام عند التبول أو التبرز، خاصة خلال الدورة الشهرية.



- نزيف حاد أو غير منتظم أثناء الدورة الشهرية.



- مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، والانتفاخ.





أسباب التهاب بطانة الرحم



يحدث التهاب بطانة الرحم نتيجة عدد من الأسباب المحتملة، والتي تتمثل فيما يلي:



- الحيض الرجعي: يتدفق الدم الحيضي مع الخلايا البطانية إلى الخلف عبر أنابيب فالوب إلى تجويف الحوض بدلاً من مغادرة الجسم.



- التحول الجنيني: قد تتحول بعض الخلايا الجنينية إلى أنسجة بطانية رحمية في أماكن خارج الرحم.



- النقل الجراحي: قد تُنقل الخلايا البطانية خلال العمليات الجراحية مثل الولادة القيصرية، ما يزيد من فرص الإصابة بالتهاب بطانة الرحم.





أضرار وتأثير التهاب بطانة الرحم على الخصوبة



- التصاقات وتندب: قد يتسبب الالتهاب المزمن في تكوين نسيج ندبي والتصاقات في الحوض، مما قد يعيق حركة البويضات أو الحيوانات المنوية.



- التهابات: يمكن أن تسبب الأنسجة الالتهابية بيئة غير مناسبة للإخصاب أو لنمو الجنين.



- التأثير على المبيضين: تكوين الكيسات البطانية على المبيضين يمكن أن يؤثر على وظيفة المبيض وإنتاج البويضات.

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