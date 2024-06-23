 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجبن يجعلنا سعداء ويعزز الشيخوخة الصحية

جبنة
جبنة

أظهر تحليل جيني شامل أجراه باحثون صينيون أن الأفراد الذين يتمتعون بصحة عقلية جيدة يميلون إلى العيش حياة أطول وأكثر صحة. ويُعزى هذا التأثير إلى نمط الحياة، حيث تبين أن استهلاك المزيد من الجبن يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق هذا التأثير.

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واستخدم الفريق البحثي طريقة تحليلية تُعرف باسم "التوزيع العشوائي المندلي"، وهي أداة قيمة لاستكشاف العوامل المؤثرة على جيناتنا وكيفية تأثيرها على النتائج الصحية. تُعتبر هذه الطريقة وسيلة للتنبؤ بالتأثير السببي المحتمل للعوامل المختلفة دون الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية مباشرة.


فما هي العلاقة بين تناول الجبن وصحة العقل والتفكير؟ وما هي الأدلة التي تشير إلى أن تناول الجبن يمكن أن يسهم في زيادة عمر الإنسان؟

 

تعزيز الصحة العقلية كطريق نحو حياة أطول 

وجد الباحثون، من خلال دراسة شملت ثماني مجموعات بيانات سكانية متنوعة في أوروبا، يتراوح عدد الأفراد في كل منها بين 38,000 و2.4 مليون شخص، أدلة سببية محتملة على أن الصحة العقلية الأفضل، التي تقاس بمستويات الرضا عن الحياة، والمزاج، ودرجة العصابية، وأعراض الاكتئاب، يمكن أن تسهم في العيش لفترة أطول وبصحة أفضل.


وخلص الباحثون إلى أن "دراستنا توفر أدلة مشجعة على أن تعزيز الصحة العقلية يعد وسيلة فعالة لتحقيق شيخوخة صحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد". 


ومن خلال التركيز على عينة تتكون من 33 فرداً من مجموعات البيانات الأوروبية، تمكن فريق الباحثين من تحديد العوامل الوسيطة التي قد تساهم في العلاقة السببية بين الصحة العقلية والشيخوخة الصحية. تشمل هذه العوامل خيارات نمط الحياة مثل التدخين، والسلوكيات الفردية، واستخدام الأدوية، ومستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى الأمراض مثل السكري والسرطان.


تأثير تناول الجبن على الصحة العقلية والشيخوخة الصحية

بين جميع الأفراد المشاركين البالغ عددهم 33، أظهر أولئك الذين أفادوا بتناول كميات أكبر من الجبن والفواكه مستويات أفضل في الصحة العقلية، حيثُ أظهر تناول الجبن تأثيراً إيجابياً بنسبة 3.67% على صحتهم العامة وطول عمرهم.


في المقابل، كان لتدخين السجائر تأثير سلبي بنسبة 4.56% على الشيخوخة الصحية، بينما أظهر تناول الفواكه تأثيراً إيجابياً بنسبة 1.96%.


وجد الباحثون أيضاً أن مشاهدة التلفاز كانت من بين العوامل السلبية المؤثرة على الشيخوخة الصحية، بنسبة تأثير بلغت 7.39%.


على الرغم من أن الأطعمة الغنية بالدهون غالباً ما تعتبر ضارة بصحة الإنسان، تشير الدراسات إلى أن تناول دهون الألبان بشكل معتدل يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.


وعلى الرغم من أن منتجات الألبان الكاملة الدسم، مثل الآيس كريم، ترتبط بتأثيرات سلبية على الصحة العقلية، فإن بعض أنواع الجبن قد تكون استثناءً عندما يتم تضمينها في نظام غذائي متوازن.


في دراسة أُجريت في اليابان مؤخرًا، ارتبط استهلاك الجبن بوظيفة إدراكية محسنة، وتشير بعض الأبحاث الأخرى إلى أن الجبن قد يحفز مسارات الدوبامين في الدماغ، ما يساهم في تعزيز مشاعر السرور.

 

بناءً على هذه الدراسات الأولية، يمكن أن يكون تضمين الجبن في نظامك الغذائي خطوة مفيدة نحو صحة عقلية وجسدية أفضل. لذا، إذا كنت تسعى إلى العيش لفترة أطول وأكثر صحة، يمكنك أن تستمتع بوضع رشة من جبن البارميزان على معكرونتك بين الحين والآخر دون أن تشعر بالذنب. عربي بوست

 

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