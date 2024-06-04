ينتمي الجرجير إلى العائلة الكرنبية أو الصليبية، ويتميز بلونه الأخضر وأوراقه الصغيرة الدائرية ومذاقه الحار اللاذع وسرعة نموه وانتشاره الواسع في مختلف دول العالم، وقيمته الغذائية والعلاجية العالية، ويعرف بالعديد من الأسماء الأخرى منها قرة العين، وحرف الماء، وغنام، وروكا.

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يوفر الجرجير العديد من الفوائد الغذائية والصحية نفسها التي توفرها غيرها من الخضراوات من العائلة نفسها، مثل البروكلي واللفت وبراعم بروكسل والقرنبيط والملفوف.



يحتوي الجرجير على أكثر من 250 ملليغراما من النترات في كل 100 غرام، وقد تبين أن تناول كمية كبيرة من النترات الغذائية يساعد على خفض ضغط الدم، والحد من كمية الأوكسجين اللازمة أثناء ممارسة الرياضة، وتعزيز الأداء الرياضي.





الجرجير.. أوراق خضراء بفوائد صحية مذهلة



لطالما ارتبط استهلاك الفواكه والخضراوات بجميع أنواعها بخفض خطر العديد من الحالات المضادة للصحة، وتشير العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل الجرجير تقلل من مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب والوفيات بشكل عام، مع تعزيز صحة البشرة وزيادة الطاقة وانخفاض الوزن.



1) مكافحة السرطان

لقد ارتبط خلال الثلاثين سنة الماضية تناوُلُ كمية كبيرة من الخضراوات الصليبية مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وخصوصاً سرطان الرئة والقولون في الآونة الأخيرة.



وأشارت الدراسات إلى أن المركب الذي يحتوي على الكبريت ويسمى السلفورافان هو الذي يعطي الخضراوات الصليبية كلها مذاقها المر، وقوتها لمكافحة السرطان.



يحتوي الجرجير أيضاً على الكلوروفيل، الذي ثبت أنه فعال في منع التأثيرات السرطانية للأمينات الحلقية غير المتجانسة الناتجة عن شوي الأطعمة عند درجة حرارة عالية.



2) منع هشاشة العظام

لقد ارتبط انخفاض تناول الفيتامين K بزيادة مخاطر كسر العظام، إذ يُحسن الاستهلاك الكافي من الفيتامين K صحة العظام من خلال عمله كمعدل لبروتينات المصفوفة العظمية، كما يُحسن امتصاص الكالسيوم، ويحد من طرح الكالسيوم في البول، ويساهم الجرجير في سدّ حاجتنا اليومية للكالسيوم، فهو يوفر 64 ملليغراماً في كل كوبين منه.



3) مرض السكري

تحتوي الخضراوات الورقية على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك التي أثبتت أنها تخفض مستويات الغلوكوز وتزيد حساسية الأنسولين، وتمنع التغيرات الناجمة عن الإجهاد التأكسدي لدى مرضى السكري.



4) ممارسة الرياضة وتحسين الأداء

لقد ثبت أن مكملات النترات الغذائية الطبيعية التي تكون على شكل عصير الشمندر مفيدة لتحسين كمية الأوكسجين في العضلات أثناء ممارسة الرياضة، ويشير هذا إلى أن زيادة تناول النترات الغذائية قد يعزز تحمل التمارين أثناء ممارسة رياضات التحمل على المدى الطويل.



يعتقد بعض الباحثين أن عصير الشمندر يمكن أن يحسّن نوعية الحياة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، أو الذين يجدون أنشطة الحياة اليومية صعبة جسدياً بسبب نقص الأوكسجين، ويعدّ الشمندر أحد العديد من الخضراوات عالية النترات، وتعد الخضراوات الورقية الخضراء مثل الجرجير هي من بين المصادر المرتفعة به.



الجرجير في نظامنا الغذائي

يمكن إضافة الجرجير الطازج إلى السلطات والمعكرونة، ووجبات الأوعية المقاومة للحرارة، والصلصات مثل الخضار الورقية الأخرى.



ونظراً لكونه يحوي على نكهة الفلفل، فغالباً ما يُخلط الجرجير مع غيره من الخُضار المعتدلة مثل البقل والخس الروماني.



ويجب تخزين الجرجير في الثلاجة واستخدامه في غضون بضعة أيام بعد الشراء.



وفيما يلي بعض النصائح من أجل دمج المزيد من الجرجير في نظامك الغذائي اليومي:



يمكن إضافة القليل من الجرجير الطازج إلى العجة.



يمكن وضع القليل من الجرجير وخلطه ضمن العصير الطازج.



يمكن إضافة الجرجير إلى الساندويتشات الخاصة بك (الفلافل، المرتديلا، البيض).









محاذير تناول الجرجير



يعد النظام الغذائي الكلي أو نمط الأكل الشامل الأكثر أهمية من أجل الوقاية من الأمراض وتحقيق صحة جيدة، ومن الأفضل أن يكون نظامنا الغذائي متنوعا بدلاً من التركيز على الأطعمة الفردية باعتبارها مفتاح الصحة الجيدة.



وفيما يخصّ الجرجير، فتوجد بعض الأمور الواجب الحذر منها إذا كنت تتناول مضادات تجلط الدم مثل الكومادين (الوارفارين)، فمن المهم ألا تبدأ فجأة بتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين K، فهو يقوم بدور كبير في تخثر الدم.



وإذا تم تخزين الجرجير بشكل غير صحيح، فقد تتراكم البكتيريا في عصير الخضراوات الحاوية على النترات، فتقوم بتحويل النترات إلى النتريت وتلوث العصير، ويمكن أن تكون المستويات العالية من النتريت ضارة إذا استهلكت. وكالات

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