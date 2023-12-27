الجعدة.. سلاحك بوجه آلام البطن في الشتاء

الجعدة عشبة شهيرة تُستخدم أجزاؤها التي تنمو فوق سطح الأرض في صناعة الدواء والمكملات الغذائية، وتعالج أمراض: المرارة، الحمى، آلام المعدة، والإسهال الخفيف وعامل مساعد في أمراض الجهاز الهضمي، وتقضي على الجراثيم وتعالج النقرس.

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فوائد عشبة الجعدة وعلاج أمراض البرد

تتعرض النساء لبعض الأمراض منها نزلات البرد، وخاصةً في فصل الشتاء بسبب تدني درجات الحرارة والخروج من حالة الدفء في المنزل إلى الهواء البارد في الخارج،؛ما يسبب: السعال، الرشح، الاحتقان، والزكام. في هذه الحالة تعمل عشبة الجعدة في التخفيف من أعراض هذه الأمراض، وتسهم في زيادة سرعة الشفاء بشكل طبيعي.

فوائد صحية منوعة لعشبة الجعدة



تُستخدم عشبة الجعدة لفوائدها الصحية العديدة، ولعل أبرزها:- علاج حصى المرارة.- تقليل الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.- تعالج النقرس.- تقلل من آلام في المعدة.- تعالج الإسهال ومشكلات الجهاز الهضمي.- تساهم في فقدان الوزن حيث ترفع من نسبة الأيض.- تُستخدم بوصفها غسولاً للفم.- تقلل من الغازات والسموم التي تُوجد في المعدة.- تعالج نزلات البرد التي تصيب المعدة.- تقلل من تقرحات المعدة.



- استهلاك عشبة الجعدة يسهم في الحماية من خطر احتباس الدم قبل فترة الحيض، ويمنع من احتباس السوائل في الجسم أيضاً؛ فيُخرجها على شكل بول، ما يؤدي لإخراج جميع السموم العالقة في الداخل. -وكالات





