الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجوع والمرض يهددان الطفل فادي في غزة

فادي الزنط
الطفل الغزي فادي الزنط

بجسدٍ نحيل برزت عظام صدره وصوت واهن ضعيف، ظهر الطفل الفلسطيني فادي الزنط، (6 سنوات)، مع تدهور حالته الصحية نتيجة سوء التغذية والجفاف وفقدان العلاج المناسب شمال غزة، حيث تضرب المجاعة فصولاً غير مسبوقة فيها.

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 وأطلق نشطاء حملة على منصات التواصل الاجتماعي لإنقاذ فادي الذي يعاني منذ شهرين، تدهوراً في حالته الصحية، حيث يفقد وزنه بشكلٍ متسارع بسبب نقص الدواء والغذاء المخصص له في شمال قطاع غزة.


وفي مستشفى "كمال عدوان" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يُعالج الطفل الزنط الذي يُعاني من سوء التغذية ونقص العلاج الضروري نتيجة لمرض التليّف الكيسي الذي يُعاني منه منذ ولادته، وسط مخاوف من وفاته ليلحق بشقيقين له توفيا بسبب المرض نفسه.


بحاجة ماسة للعلاج

ويجعل هذا المرض الوراثي الطفل بحاجة ماسة لنوع معيّن من الغذاء والعلاجات التي نفدت من المخزون في شمال القطاع، والتي تتمثل بالخضروات والفواكه والبيض  والمكسرات، وهناك أيضاً أطعمة أخرى مهروسة تكون مفيدة لجسده.

 

ويعيش الطفل داخل المستشفى منذ شهرين على جهاز "التبخيرة" الذي يساعد في فتح مجرى التنفّس، ويتلقّى المحلول الوريدي الضروري.

 


وإلى جانب طفلها الذي تظهر على ملامحه الضعف الشديد، تجلس والدته التي ترتسم على محيّاها علامات الحزن والقلق، خوفاً على فقدان طفلها.


وتظهر على وجه الأم آثار التعب والإرهاق، حيث يعكس ذلك الصراع الذي تمر به كأم لطفل يواجه تحديات صحية خطيرة، فضلاً عن أنها تحمل في قلبها آلام الفقدان.

وفقدت الأم، بالمرض نفسه، شقيقين لفادي في السنوات الماضية، ما يجعل هذه المحنة تزيد من عبء معاناتها وقلقها.


لا غذاء

وتقول والدة الزنط: "طفلي فادي يعاني من مرض التليف الكيسي، وفي الشهرين الماضيين تدهور وضعه الصحي ما دفعه للإقامة في المستشفى".


وأضافت أن هذا المرض يتطلّب رعاية صحية وعلاجاً مناسباً وغذاء صحياً، وهذا ما ينقصه في شمال قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة.


 وأكدت أن "فادي يعاني من وضع صحي صعب وأخشى عليه من الفقدان، يعتمد في الوقت الحالي داخل المستشفى على المحلول وجهاز التبخيرة الذي يحتاج لتيار كهربائي بشكل دائم، وهذا ما نفقده أيضاً في قطاع غزة المحاصر والذي يعاني من الحرب".


وأشارت إلى أن "الغذاء الصحي غير متوفّر، ما يسبّب مضاعفات صحية خطيرة عليه بعدما فقد عدة كيلوغرامات من وزنه".


وأوضحت أنها تخشى فقدان طفلها، كما فقدت اثنين آخرين خلال السنوات الماضية بالمرض نفسه.


وتتمنّى الفلسطينية أن يتمّ توفير الغذاء والعلاج لطفلها، ومعالجته في الخارج، وأن تنتهي الحرب الإسرائيلية على القطاع التي أدت لوفاة العديد من الأطفال بسوء التغذية ونقص العلاج.


 والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 27 غالبيتهم من الأطفال.


وتابعت: "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط".


ومن جرّاء الحرب وقيود إسرائيلية، يعاني 700 ألف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال، من مجاعة حادة، وسط شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع من جرّاء الحرب المستمرة منذ 158 يوماً.


ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر  2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -الميادين

 

 

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