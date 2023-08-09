الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

الدواء الحلم.. أخيراً كل ما تشاء ولا تهتم بالوزن!

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
طوّر فريق علمي في جامعة تكساس الأميركية، دواء يحافظ على نحافة الناس، بغض النظر عن مقدار ما يتناولونه من طعام أو وجبات سريعة أو سعرات حرارية تزيد من وزنهم.اضافة اعلان

أتت هذه النتيجة بعدما منح العلماء فئران في المختبر الدواء ثم تركوها تتغذى على نظام غذائي غريب عالي السعرات، فوجدوا أنها أصبحت نحيفة على الرغم من تناول سعرات حرارية أكثر مما أحرقته، على عكس فئران تناولت نفس النظام الغذائي العالي السعرات الحرارية، ولم يتم إعطاؤها الدواء، وشهدت زيادة في دهون الجسم.

وإلى جانب فقدانها للوزن، فقد كان لدى الفئران التي تناولت الدواء نسبة كوليسترول أقل، ومستويات سكر في الدم أقل، من تلك الموجودة في نظام غذائي نموذجي من طعام الفئران.

وفقا لذلك أشاروا إلى أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، بل توقعوا أن يزيد الدواء الجديد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويجعله أكثر كفاءة في تكسير السكر والدهون، وفقا لمجلة "Cell" العلمية.

كما أفادت التفاصيل بأن الدواء المسمى "CPACC" يحقق تلك المعادلة الصعبة، عن طريق تقييد نقل المغنيسيوم إلى الميتوكوندريا، وهو جزء الخلية المسؤول عن إنتاج الطاقة وحرق السعرات الحرارية.

في حين تأتي فعاليته عن طريق حذفه لجين معين يسمى "MRS2"، والذي يعزز المغنيسيوم في الميتوكوندريا، وعن طريق إغلاق هذا الجين ، فإنه يقلل من كمية المعدن الذي يدخل الخلية، وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي.

وداعا لعواقب النظام الغذائي السيئ

يشار إلى أن الفريق العلمي عندما طلب براءة اختراع لدواء "CPACC"، كان يأمل أن تجرى تجارب على البشر خلال السنوات المقبلة، بغرض صياغة نسخة منه مناسبة لهم، وليس للفئران، خصوصا وأن علماء جامعة تكساس يزعمون بشدة على أن دواء "CPACC" يقي أيضا من جميع العواقب الصحية للنظام الغذائي السيئ، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، والإصابة بسرطان الكبد.-(العربية)
انطلاق الاختبارات السريرية لعقار علاج سرطان الجلد

انطلاق الاختبارات السريرية لعقار علاج سرطان الجلد منذ24 ساعة

فواكه

3 أنظمة غذائية تحمي من الخرف 08 آب 2023

شرب الماء

عقب وفاة أمريكية.. طبيب شهير يحذر من شرب الماء بسرعة 08 آب 2023

إكتشاف مرض جيني جديد ونادر تسبب بوفاة ثلاثة اطفال من عائلات لبنانية... إنقاذ ابن الـ5 سنوات من المصير نفسه!

تسبب بوفاة ثلاثة أطفال من عائلات لبنانية.. اكتشاف مرض جيني نادر 07 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"الدواء الدولي" يوصي بتعزيز حوافز الاستثمار في الأدوية البيولوجية

اكتشاف دواء يحافظ على النحافة رغم تناول أي كميات من الطعام

منذ14 ساعة
Dangers-of-Indiscriminate-Use-Of-Antibiotics

لماذا سيموت هؤلاء قبل آوانهم؟

منذ19 ساعة
كيف-أعرف-أني-مصاب-بفقر-الدم؟

"ربع سكان العالم" يعانون من فقر الدم وتبعاته الخطيرة

منذ20 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-08 at 1.05.18 PM

دراسة: تدهور الصحة في الشيخوخة مرتبط بالطفولة

منذ21 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-08 at 1.00.59 PM

"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع

منذ21 ساعة
كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟

كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 