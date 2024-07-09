 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السلمون.. فوائد جمّة لصحة وجمال البشرة

سلمون
سلمون

قال المجلس النرويجي للمأكولات البحرية إن سمك السلمون يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة لما يحتوي عليه من فيتامينات وأحماض دهنية مهمة للبشرة.

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كنز من الفيتامينات

وأوضح المجلس أن سمك السلمون يعتبر كنزاً من الفيتامينات، مثل فيتامين D، الذي يتمتع بتأثير مماثل لأشعة الشمس، إلى جانب أهميته لجهاز المناعة والعظام والهيكل العظمي ودوره في تعزيز مستويات الطاقة.


ويحتوي سمك السلمون على فيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي خلايا الجلد من الضرر، في حين يحفز فيتامين B12 إنتاج الكولاجين، ما يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.


أوميغا 3

ويحتوي سمك السلمون أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تتميز بقدرتها على ترطيب البشرة، ما يساعد في منع الجفاف وتقليل الالتهاب والحفاظ على مرونة الجلد، كما تساهم هذه الأحماض الدهنية الأساسية في تعزيز نسيج البشرة، وزيادة ليونتها والحفاظ على مظهر أصغر سناً.


كما أن وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية يلعب دوراً مهماً في تنظيم إنتاج الزهم، ومن ثم المساعدة في مكافحة حب الشباب وتعزيز صحة البشرة ونقائها.


بروتينات سهلة الهضم

ويعتبر سمك السلمون مفيداً في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على البروتينات سهلة الهضم، حيث تساعد هذه البروتينات في تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية لصحة البشرة، ما يؤدي إلى إشراق البشرة ونضارتها.


ويعتبر سمك السلمون خياراً مثالياً للأفراد من كافة الفئات العمرية، والتي تشمل الأطفال والشباب وكبار السن، ويمكن طهي هذه الأسماك متعددة الاستخدامات بطرق مختلفة تتضمن الشواء أو الخبز أو في السلطات أو الاستمتاع بها نيئة في السوشي، ما يوفر خياراً صحياً يلبي كافة الأذواق ويناسب احتياجاتهم الغذائية.

 


ولتحقيق الاستفادة القصوى، ينبغي تناول سمك السلمون بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

 

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