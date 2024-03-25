الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان.. كيف تتغلب عليه؟

يشعر بعض الأشخاص بالجوع بعد وقت قليل من تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، فما السبب الرئيسي وراء ذلك الشعور؟



يوضح "الكونسلتو" في السطور التالية، سبب الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Medical express".

اضافة اعلان





سبب الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان



تشير دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاضات كبيرة في مستويات السكر في الدم بعد عدة ساعات من تناول الطعام يشعرون بالجوع ويتناولون مئات السعرات الحرارية إضافية خلال اليوم.



تمت هذه الدراسة بواسطة فريق بحثي من King's College London وشركة العلوم الصحية ZOE، بالتعاون مع علماء من جامعة هارفارد وجامعة نوتنجهام وجامعة ليدز وجامعة لوند في السويد.



ُشرت الدراسة في مجلة Nature Metabolism واستخدمت بيانات من 1070 شخصًا لتحليل استجاباتهم لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.



وجد الفريق البحثي أن بعض الأشخاص يعانون من انخفاضات كبيرة في مستويات السكر في الدم بعد 2-4 ساعات من الذروة الأولية لسكر الدم بعد الوجبة.

هؤلاء الأشخاص يشعرون بزيادة في الجوع بنسبة 9٪ ويتناولون وجبتهم التالية في وقت أقل من نصف ساعة، في المتوسط. وقد أظهرت النتائج أيضًا أن هذه الانخفاضات في مستويات السكر في الدم ترتبط بزيادة الجوع وتناول السعرات الحرارية الإضافية.



وبالتالي، يشير الباحثون إلى أهمية فهم الاستجابات الفردية لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. قد يساعد هذا الفهم في التحكم في الشهية وتناول الطعام، وبالتالي يمكن أن يساعد في فهم أسباب صعوبة بعض الأشخاص في فقدان الوزن والحفاظ عليه في الأنظمة الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.



علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن اختيار الأطعمة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع بيولوجيا الفردية يمكن أن يساعد الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول وتناول كميات أقل من الطعام بشكل عام. يعزز هذا الاكتشاف أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على احتياجات الفرد واستجاباته لمستويات السكر في الدم.



ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه على الرغم من أهمية هذه الدراسة، فإنها تعتمد على عينة محدودة من الأفراد، وقد تكون هناك عوامل أخارجية أخرى تؤثر في استجابات الأفراد لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. لذا، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد العوامل الأخرى المؤثرة وتأكيد هذه النتائج.





كيف تتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان؟



هناك مجموعة من النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان، وتشمل ما يلي:



- عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين في وجبة الإفطار.

- عند الرغبة في تناول المشروبات، لا بُد من عد إضافة الكثير من السكر إليها.

- ترك فترة قليلة بين الإفطار بأطعمة أو مشروبات خفيفة وتناول الوجبة الرئيسية.

اقرأ أيضاً:

للشعور بالشبع.. 6 نصائح اتبعها في رمضان