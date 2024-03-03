الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشوكولاتة على الريق.. مصيبة لصحتك؟

شوكولاتة
شوكولاتة

تُعَد الشوكولاتة من بين الأطعمة الأكثر شهرة في العالم، حيث يُعشَّقها الجميع سواء كبارًا أو صغارًا، وقد تصل إلى مستوى الإدمان. من المهم أن نلاحظ أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، والذي يؤثر سلبًا على صحة الجسم.

فلذلك تابع القراءة لمعرفة المزيد عن آثار تناول الشوكولاتة على الريق:

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1- الإفراط في تناول الشوكولاته على الريق يمكن أن يسبب تلبك معوي بسبب غناها بالسكريات والدهون.


2- الكافيين في الشوكولاته يؤثر على سرعة ضربات القلب، وبالتالي يجب على مرضى القلب الحذر منها.

3- من أضرار الشوكولاته على الريق زيادة إدرار البول بسبب احتواءها على الكافيين.


4- الشوكولاته غنية بالسكريات وتناولها على الريق يرفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي لا تناسب مرضى السكري.


5- الصداع من أضرار تناول الشوكولاته على الريق. -وكالات

 

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