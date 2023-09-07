الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"الصحة العالمية" تحذر من "اتجاهات مقلقة" لكورونا قبل الشتاء

"الصحة العالمية" تحذر من "اتجاهات مقلقة" لكورونا قبل الشتاء
"الصحة العالمية" تحذر من "اتجاهات مقلقة" لكورونا قبل الشتاء
حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، من "اتجاهات مثيرة للقلق" لفيروس كورونا قبل فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.اضافة اعلان

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية: "الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى تزايد حالات دخول وحدات العناية المركزة في أوروبا، وحالات دخول المستشفيات في عدة مناطق بالعالم".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تواصل رؤية اتجاهات مثيرة للقلق لكورونا قبل حلول موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي".

وأعرب المسؤول الصحي عن أسفه إزاء البيانات المحدودة حيث أن 43 دولة فقط - أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية - تبلغ عن أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، فيما تقدم 20 دولة فقط معلومات عن الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأكد عدم وجود نوع واحد من الفيروس التاجي يهيمن على مستوى العالم.

وأضاف أنه تم اكتشاف المتحور BA.2.86، وهو أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، بأعداد صغيرة في 11 دولة.

الأناضول
tips-for-healthy-lunches-no-text-narrow

نصائح للأهل لتنظيم عادات الأكل الصحي لأطفالهم مع العودة للمدراس 05 أيلول 2023

يحتوي واقي الشمس على مركبات كيميائية ونباتية تعمل على تفتيت الأشعة فوق البنفسجية الضارة قبل وصولها إلى الجلد

أفضل أنواع واقي الشمس لمقاومة حرارة الصيف 05 أيلول 2023

علاج-التهاب-المسالك-البولية-عند-الرجال

التهابات المسالك البولية.. أسبابها وكيف يمكن للرجال تجنبها؟ 05 أيلول 2023

تجربة علماء جديدة قد تحقق ثورة في علاج السمنة

تجربة علماء جديدة قد تحقق ثورة في علاج السمنة 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2023_6$largeimg_603533678

ما هي العلاقة بين الجو الحار و"السلوك العدواني"؟

منذ 24 دقيقة
كم يفقد الوالدان من النوم في السنة الأولى من لولادة طفلهما؟

كم يفقد الوالدان من النوم في السنة الأولى من حياة طفلهما؟

منذ1 ساعة
e5f005cf-0b68-40a4-a69d-ab60e8ea859d_16x9_1200x676

أعراض ‫التهاب البنكرياس والعلاج

منذ15 ساعة
تحتوي رائحة العرق على مجموعة متنوعة من المركبات الأخرى مثل الأحماض الدهنية والأمينات والبروتينات

أفضل طرق التخلص من رائحة العرق

منذ19 ساعة
images - 2023-09-06T130257.535

تعرّف على أسباب ارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

منذ23 ساعة
في حين أن غالبية حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى الرجال والنساء لا تُظهر أعراضا، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى إصابات طويلة الأمد ووفيات

دراسة: واحد من كل ثلاثة رجال يصاب بعدوى منقولة جنسيا يعتقد أنها تصيب النساء فقط

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ15 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ15 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 