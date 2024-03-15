الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العثور على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل تناول لحم الخنزير المقدد

تم تشخيص إصابة الرجل بداء الكيسات المذنَّبة العصبي
تم تشخيص إصابة الرجل بداء الكيسات المذنَّبة العصبي

عثر علماء على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل أميركي كان يعاني من الصداع النصفي الشديد، وقالوا إنهم يعتقدون أن السبب في ذلك هو تناوله لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيداً.

اضافة اعلان

 

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اشتكى الرجل البالغ من العمر 52 عاماً للأطباء من معاناته من صداع نصفي مستمر وشديد ولا يستجيب للأدوية.


وكشفت عمليات المسح وجود عدد من بيض الديدان الشريطية في دماغه.


وتم تشخيص إصابة الرجل بداء الكيسات المذنَّبة العصبي، وهو شكل من أشكال العدوى يحدث بسبب الديدان الشريطية التي توجد في لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.

ويمكن أن تصل هذه العدوى إلى الأنسجة مثل العضلات والدماغ، وفقاً للباحثين الذين قالوا إن الرجل لم يسافر إلى أي مناطق مصنفة «شديدة الخطورة»، في ما يتعلق بهذه العدوى.


وقال الفريق: «بعد مزيد من الاستجواب نفى المريض تناول طعام نيء أو طعام من الشارع لكنه اعترف بأنه اعتاد على تناول لحم الخنزير المقدد المطبوخ بشكل خفيف».


وأشار الباحثون إلى أن أعراض الصداع النصفي تحسنت لدى الرجل بشكل ملحوظ عندما تم إعطاؤه أدوية مضادة للطفيليات والالتهابات.


وأضافوا: «من غير المعتاد تماماً إصابة لحم خنزير بهذه العدوى في الولايات المتحدة، ومن ثم فإن حالة هذا الرجل تثير المخاوف بشأن احتمال وجود حالات أخرى مشابهة في البلاد».


ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يصيب داء الكيسات المذنَّبة العصبي في الغالب المجتمعات الزراعية الفقيرة، وهو السبب الرئيسي الذي يمكن تفاديه للإصابة بالصرع في العالم النامي. -وكالات

 

اقرأ أيضاً:

تناول لحم خنزير فدخلت دماغه دودة استقرت فيه لعشر سنوات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صوم- تعبيرية

هذه الأدوية قد تمنعك من صيام رمضان

منذ3 ساعة
سلطة

تحتاجين أكلات سهلة وسريعة في رمضان؟ تعرفي على أشهر 5 وصفات

منذ23 ساعة
شاي أخضر

أهم فوائد الشاي الأخضر

منذ24 ساعة
نبات الاكليل الجبلي

زيت إكليل الجبل فوائده، أضراره وطريقة استخدامه الصحيحة

منذ24 ساعة
كوب من القهوة

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

منذ24 ساعة
فادي الزنط

الجوع والمرض يهددان الطفل فادي في غزة

14 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

خلال أزمة رمضان

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy
 
 