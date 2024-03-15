العثور على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل تناول لحم الخنزير المقدد

عثر علماء على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل أميركي كان يعاني من الصداع النصفي الشديد، وقالوا إنهم يعتقدون أن السبب في ذلك هو تناوله لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيداً.

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وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اشتكى الرجل البالغ من العمر 52 عاماً للأطباء من معاناته من صداع نصفي مستمر وشديد ولا يستجيب للأدوية.



وكشفت عمليات المسح وجود عدد من بيض الديدان الشريطية في دماغه.



وتم تشخيص إصابة الرجل بداء الكيسات المذنَّبة العصبي، وهو شكل من أشكال العدوى يحدث بسبب الديدان الشريطية التي توجد في لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.



ويمكن أن تصل هذه العدوى إلى الأنسجة مثل العضلات والدماغ، وفقاً للباحثين الذين قالوا إن الرجل لم يسافر إلى أي مناطق مصنفة «شديدة الخطورة»، في ما يتعلق بهذه العدوى.



وقال الفريق: «بعد مزيد من الاستجواب نفى المريض تناول طعام نيء أو طعام من الشارع لكنه اعترف بأنه اعتاد على تناول لحم الخنزير المقدد المطبوخ بشكل خفيف».



وأشار الباحثون إلى أن أعراض الصداع النصفي تحسنت لدى الرجل بشكل ملحوظ عندما تم إعطاؤه أدوية مضادة للطفيليات والالتهابات.



وأضافوا: «من غير المعتاد تماماً إصابة لحم خنزير بهذه العدوى في الولايات المتحدة، ومن ثم فإن حالة هذا الرجل تثير المخاوف بشأن احتمال وجود حالات أخرى مشابهة في البلاد».



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يصيب داء الكيسات المذنَّبة العصبي في الغالب المجتمعات الزراعية الفقيرة، وهو السبب الرئيسي الذي يمكن تفاديه للإصابة بالصرع في العالم النامي. -وكالات

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