 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العث يعيش في رموشك.. فهل يجب أن تقلق؟

1140-demodex-mites
صورة تعبيرية

قد لا يعي الكثيرون ذلك، إلا أن وجوه البشر تعد "موطنا" لعث صغير يعرف باسم "عث ديموديكس"، والذي يتواجد بشكل خاص في الرموش، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن العث الصغير جدا شفاف بشكل جزئي وله 8 أرجل، ويميل إلى التواجد في خلايا الجلد الميتة، ويمكنه الزحف والأكل ووضع البيوض.


وبسبب صغر حجمه، حيث يمكن لرأس دبوس أن يتسع لعدد منه، فإن الكثيرين لا يعرفون بوجوده أساسا.


وقالت الأستاذة المساعدة في علم البصريات بجامعة كاليفورنيا، للصحيفة: "دائما أقول لمرضاي: لسنا وحدنا أبدًا".


وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك، فلا يجب القلق أكثر من اللازم، فهذا العث عبارة عن جزء من ميكروبيوم الجلد (وهي طبقة تعمل كحاجز مادي للجسم يحميه من الأذى الذي تسببه الكائنات الغريبة أو المواد الضارة)، والذي يشمل كائنات دقيقة أخرى.


وأظهرت أبحاث أن هذه العناصر عادة ما تتم مراقبتها بواسطة أجهزة المناعة لدى الإنسان، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب أعراضا مثل الاحمرار والالتهاب ومشاكل في الرؤية.


وأشار خبراء للصحيفة أن مشكلة عث ديموديكس عادة ما تحدث في مرحلة الطفولة، وتنتقل في المقام الأول بسبب ملامسة الجلد مع الآخرين، ويمكن أن يزداد معدل انتشارها مع التقدم في العمر.


وذكرت إحدى الدراسات أن نحو 95 بالمئة من الأشخاص يصابون بهذه العدوى مع بلوغهم 72 عاما.


وقالت الصحيفة إن هذا النوع من العث "لا يمثل مشكلة إلا إذا اختل التوازن بينه وبين جهاز المناعة لدينا، وبدأ في التكاثر".

 

كما أوضح التقرير أن تكاثر تلك الحشرات الدقيقة حول العينين يرتبط بالتهاب الجفون، وفي حالات نادرة يكون هناك مرض التهاب الحواف الخارجية للقرنية.


وحينما تظهر تلك الأعراض، يجب على المريض استشارة طبيب عيون، بينما حين تكون الأعراض عبارة عن احمرار في الوجه أو نتوءات منتفخة مليئة بالصديد، هنا يجب استشارة طبيب جلد.


وأشار خبراء إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان عث ديموديكس مرتبط بالنظافة الشخصية، لكن الحفاظ على توازن ميكروبيوم الجلد قد يساعد في منع اكتظاظ هذه الكائنات، وبالتبعية ظهور الأعراض.


ومن أجل ذلك، يجب غسل الوجه، بما في ذلك الرموش والحواجب، بمنظف آمن، بجانب ترطيب الوجه. وأظهرت دراسات أن عث ديموديكس يمكن أن يبقى على قيد الحياة لفترة قصيرة في بعض أنواع مستحضرات التجميل.


كما يجب تجنب التعرض للشمس بشكل كبير، حيث يمكن لارتفاع درجة الحرارة والعرق أن يسبب إنتاج زيوت البشرة ويوفر المزيد من الغذاء لهذه الكائنات الدقيقة، وفق طبيب الجلدية بمدينة نيويورك، بروس روبنسون.


ويعتبر عث ديموديكس شائعا، ويمكن أن يعيش على الوجه، بما في ذلك الرموش، دون أعراض. لكن في بعض الحالات ربما يسبب أعراضا تتطلب العلاج.

 

اقرأ أيضا:

 

ما هو "الطول المثالي" لرموش المرأة؟

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة تعبيرية

3 مخاطر صحية لاستخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية

30 أيار 2024
اقرأ أيضا
ولادة

بعد الولادة القيصرية.. 10 علامات تكشف أن حياتِك في خطر

منذ 2 دقيقة
صورة تعبيرية

نتائج واعدة لـ"جِل منع الحمل" للرجال

منذ 13 دقيقة
قطيش للراغبين بالعمل المصرفي: دربوا أنفسكم على الالتزام منذ الآن

كسب ثقة الشباب من وراء الشاشات: توجهات الاتصالات الحكومية في عصر التواصل الاجتماعي

منذ20 ساعة
تهور- تعبيرية

لماذا يتراجع السلوك المتهور مع التقدم بالعمر؟

منذ24 ساعة
دب

كباب لحم الدب يصيب عائلة أميركية بديدان دماغية

منذ24 ساعة
كحة- تعبيرية

ما هي الكحة النفسية؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

أخطار جيوسياسية يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

غور الصافي

جهاد المنسي |اليوم

الأمير ومنتدى تواصل

نضال منصور |اليوم

المرأة تحت القبة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

كارثة طويلة الأمد

سميح المعايطة |اليوم

تواصل مضبوط على الوعي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 