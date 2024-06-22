 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العلم يحدد 6 أنواع فرعية للاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

في خطوة نحو علاج أكثر فعالية للاكتئاب، حددت دراسة حديثة ستة أنواع فرعية للاكتئاب، مما يمكن من تحديد العلاج المناسب لكل مريض وزيادة فرص الشفاء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

اضافة اعلان

 

كانت عملية العثور على الدواء المناسب لبعض مرضى الاكتئاب تتأرجح بين التجربة والخطأ، مما يستغرق شهورًا أو حتى سنوات ويؤدي إلى تفاقم الأعراض.


كشف علماء في دراسة نشرت في مجلة "Nature Medicine" عن خريطة جديدة للدماغ تُظهر ستة أنواع فرعية أو "أنواع بيولوجية" للاكتئاب، يتميز كل نوع بمجموعة فريدة من الأعراض والنشاط الدماغي.

 

استندت الدراسة إلى تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لأدمغة أكثر من 800 مشارك، بعضهم يعاني من الاكتئاب والبعض الآخر من القلق.


اختبرت الدراسة أيضًا كيفية استجابة ثلاثة من هذه الأنواع لمضادات الاكتئاب والعلاجات المختلفة.


وقالت الدكتورة ليان ويليامز، أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية بكلية الطب بجامعة ستانفورد، إنه لا توجد حاليًا اختبارات لتحديد نوع الاكتئاب أو العلاج الأنسب. يعتمد الأطباء على الأعراض المشاهدة والتقييم الشخصي.


يعاني حوالي 280 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب، بما في ذلك 26 مليون في الولايات المتحدة. ولا يتحسن 30-40% من المرضى بعد تجربة علاج واحد، بينما يعاني 30% من اكتئاب مقاوم للعلاج.


وقام الباحثون بتجربة علاج 250 مشاركًا بشكل عشوائي بالعلاج السلوكي أو واحد من ثلاثة مضادات اكتئاب شائعة. وعلّق ريتشارد كيفي، أستاذ الطب النفسي الفخري بجامعة ديوك، أن الاكتئاب له أسباب متعددة وتغيرات بيولوجية وعلاجات متنوعة.


رغم أن الدراسة كانت متقدمة وتم تنفيذها بشكل جيد، إلا أنها تعاني من بعض المشاكل مثل قلة عدد المشاركين. أكد جوناثان ألبرت، رئيس قسم الطب النفسي بمركز مونتيفيوري الطبي، أن هناك حاجة لتكرار الدراسة وتنوع العينات.


وقالت ويليامز إن نهج الدراسة يتم تطبيقه حاليًا في عيادة بجامعة ستانفورد، مما يضاعف فرص تحسن المرضى من 30% إلى 75%. وأكدت أن هذه الطريقة لا تهدف لاستبدال التقييمات الفردية ولكنها تُعد إضافة للعلاج التقليدي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فواكه

علماء: الفواكه تقلل من خطر الاكتئاب

06 حزيران 2024
صورة تعبيرية

الإشارات التحذيرية المبكرة للاكتئاب: 5 علامات يجب معرفتها

29 أيار 2024
صورة تعبيرية

كيف تقي القهوة من مرض باركنسون؟.. دراسة تكشف

26 أيار 2024
اقرأ أيضا
فلفل حار

10 عادات يومية قد تتسبب في قصر العمر

منذ8 ساعة
تعبيرية

5 علامات تدلّ على أنك تعاني من التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

منذ8 ساعة
شوكلاتة داكنة

الشوكولاتة الداكنة: مزايا صحية ونفسية مذهلة

منذ8 ساعة
ابر التنحيف

"الصحة العالمية".. احذرو من إبر التنحيف المزيفة

منذ8 ساعة
إبرة أوزمبيك أصلية (يسار) وإبرة مزيفة (إدارة الغذاء والدواء الأميركية- أسوشيتد برس)

الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري

منذ9 ساعة
أسباب الدوخة والنعاس بعد الأكل

أسباب الدوخة والنعاس بعد الأكل مؤشرات لأمراض خطيرة!

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 