العلم يعيد ضبط مسار الشيخوخة"

اضافة اعلان

ومن خلال ربط فئران مسنة بأخرى صغيرة السن، اكتشف الفريق بقيادة جيمس وايت، عالم الأحياء في كلية الطب بجامعة ديوك الأميركية أن الدماء الشابة دفعت الحيوانات الأكبر سنا إلى العيش لفترة أطول بنسبة 6 إلى 9 في المئة، أي ما يعادل تقريبا ست سنوات إضافية للإنسان العادي، وفق نيويورك تايمز.وجمع العلماء فئران صغيرة ومسنة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا قبل فصلها بعناية، ثم راقبوها لمعرفة المدة الزمنية التي ستعيشها.وقالت الدراسة، وفق موقع نيتشر، إن الفئران المسنة عاشت مدة أطول من الفئران من نفس العمر، التي لم تخضع للتجربة.ولم يكتشف الباحثون أن الفئران المسنة عاشت لفترة أطول فحسب، بل أن مسار الشيخوخة لديها قد تغير أيضا، وفق نيويورك تايمز، إذ لوحظ أن الوظائف الفسيولوجية للفئران المسنة تحسنت أيضا، واستمر هذا التأثير حتى بعد شهرين من الانفصال.وقال جيمس وايت، عالم أحياء الخلية في كلية الطب بجامعة ديوك ومؤلف الدراسة إننا: "نعيد ضبط مسار الشيخوخة".ورأى توني ويس-كوراي، عالم الأحياءفي جامعة ستانفورد، الذي لم يشارك في الدراسة، أنها تظهر أن هذا التأثير "ليس عابرا"، نقلا عن الحرة.لكن مايكل كونبوي، وهو عالم أبحاث في جامعة كاليفورنيا، دعا إلى الحذر من الحكم على النتائج، مشيرا إلى أن تجربة مماثلة نُشرت، العام الماضي، لم تظهر أن الفئران المسنة عاشت لفترة أطول بعد التجربة، لكنه أشار إلى أهمية استمرار مثل هذه التجارب.