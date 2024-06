العيون تتجه نحو فلسطين.. الملايين يتوحدون في ستوري "إنستغرام"

رشا كناكرية

عمان- اجتاحت صورة "all eyes on Rafah" بتقنية الذكاء الاصطناعي خاصية الستوري على الإنستغرام، والتي من خلالها عبر العالم أجمع عن تضامنه مع مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال لخيام النازحين شمال غربي رفح.انتشار واسع فاق التوقعات وتفاعل بالملايين حصدته صورة "كل العيون على رفح"، بدأت بمشاركة من شاب ماليزي وانتهت بأن تجوب العالم بأكثر من 40 مليون مشاركة لتكسر الحواجز وتوصل أصوات الملايين من الأشخاص والمشاهير لإظهار إدانتهم وحزنهم لمشاهد قصف الخيام.ولم تكن هذه الحملة التضامنية الأولى مع غزة، ولكن انتشارها الواسع والسريع الذي وصل إلى ما يزيد على 41 مليون شخص جعلها عالمية وتتخطى حدود الدول، ويعود هذا الانتشار، إلى استخدام الشاب الماليزي خاصية "أضف لك -ADD YOURS"، وهي خاصية أطلقها "إنستغرام" العام 2021، تتيح لأي مستخدم عادي أن ينشر صورة ويطلب عليها التفاعل عبر حساب الشخص المتصفح، والخاصية تتطلب نقرتين فقط للمشاركة، وهو ما سهل على ملايين الناس الانضمام للحملة.إلى جانب اختياره لصحراء واسعة تقام عليها أعداد كبيرة من الخيام تشكل مجتمعة عبارة "كل العيون على رفح"، لتمثل الصورة في الذكاء الاصطناعي بعيدا عن الواقع، فهذا ساعد في اختراق خوارزميات "إنستغرام" لتلقى هذا الانتشار.وعبارة "all eyes on Rafah"، أطلقها ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن في شهر شباط(فبراير) الماضي، عندما قال في حديث مع مجموعة من الصحفيين: "إن كل العيون تتجه إلى رفح"، كان حينها يحذر من هجوم الاحتلال على رفح.وبعد الانتشار الكبير التي حصدته "كل العيون على رفح"، انتهج الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الطريقة للتعبير عن التضامن مع غزة، وليساعد أيضا في نشر المعرفة حول العالم عن الإبادة الجماعية التي تحدث على أرضها.من ناحية تقنية، يبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أن الذكاء الاصطناعي دخل في مجالات عدة، وقام بتسهيل وتسريع العديد من المهام التي كانت سابقا يدوية، وعليه فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل هذه الصورة في حملة التضامن مع رفح وغزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، ساعد بشكل كبير في نشرها، لأسباب عدة.منها السرعة في تطوير الصورة وعمل تعديلات عليها من قبل المصمم في وقت قياسي، والدقة والحرفية في العمل أدت إلى الانتشار بشكل كبير، وأخيرا غياب العنصر الدموي ساعد في انتشارها بشكل كبير على المنصات من دون أن تتعرض للحظر أو الحذف.ويضيف مريش، أن خاصية الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل جيد فيما يتعلق بنشر المحتوى الرقمي، حيث إن الخوارزميات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي قادرة على تمييز الصور الحقيقية من المصنعة عبر برامج تعديل الصور أو الذكاء الاصطناعي، وهي تعطي أولوية للنشر لهذه الصور كون الخوارزميات تعرف أنها صورة أصلية أم لا.ويشير مريش إلى أن الصور الدموية أو الفيديوهات العنيفة والتي تحتوي محتوى تعتبره منصات التواصل الاجتماعي خطرا أو مسيئا، يتم حظرها أو تقليل نسبة وصولها إلى الجمهور والمتابعين، وبشكل عام دائما ما كانت الصور الأقل احتواء على هذه العناصر التي تعتبر خطرة تحصل على نسبة وصول كبيرة مقارنة بباقي الصور التي تحتوي على العناصر المقرر أنها خطرة.ويذكر أنه عادة ما ينصح صانعو المحتوى، بتجنب المنشورات التي لها علاقة بالحروب أو غيرها، ونشر المحتوى الدموي والاستعاضة عنه، بنشر محتوى مصنعا رقميا، حتى تتجاوز الخوارزميات حقيقة المحتوى العنيف وتسمح بنشره على أوسع نطاق ممكن.ويشير مريش إلى أن خوارزميات "انستغرام" وغالبية مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على مدى التفاعل لكل منشور في الساعات الأولى من نشره، فإذا لاقى المنشور تفاعلا كبيرا ومشاركات عالية في الفترة الأولية للنشر، يقوم محرك التطوير "لإنستغرام"، بإعطاء المنشور تصنيف عال، وبالتالي نسبة انتشار أعلى.ويتابع، من هذا المنطلق يحاول الناشر أن يحظى بجاذبية عالية في الفترة الأولى ومن ثم، يترك الأمر لخواص "إنستغرام"، ليزيد من التفاعل والوصول، وعادة ما يحاول الناشر إرساله إلى معارفه أو الأصدقاء المقربين لرفع نسبة التفاعل ومن ثم، يحظى بالوصول بشكل تلقائي من المنصة نفسها، ولهذا فإن اختيار هذه الطريقة لنشر الصورة ساعد بشكل كبير على اتساع حملة التضامن.