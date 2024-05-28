 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفرق بين البن الفاتح والغامق: أيهما ضار بالصحة؟

القهوة
القهوة

 بين البن الفاتح والغامق، تعد القهوة المشروب الرسمي داخل الكثير من المنازل، حيث يميل البعض لاحتساء كوب وربما أكثر من البن الغامق، بينما يفضل الآخرون الفاتح، وذلك بشكل يومي. اليكم فوائد القهوة السوداء الصحية للجسم.
ولا يستطيع البعض أن يبدأ يومه دون ذلك الفنجان الصغير، ولكن هل هناك فرق في البن بين اللونين؟
الفرق بين البن الفاتح والغامق للقهوة
القهوة الفاتحة أفضل وأكثر صحية اذ كل ما القهوة تغمق يعلى مستوى الكربون وهو مادة مسرطنة، لذا من الأفضل احتساء البن الفاتح وليس الغامق.

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انتبهوا من البن المغشوش، واليكم الطرق التي يتم بها الغش، فالبسلة المجففة دخلت ضمن صور غش القهوة وقبلها الحمص والفول السوداني ونواة بلح، ولأن نسبة الألياف بهما عالية، فعند التحميص تصبح نسبة الكربون تصبح 4 أضعاف وخطر أكبر، ومادة خصبة للسرطنة.ينصح بشرب القهوة السوداء الباردة
كيف تكتشف القهوة المغشوشة؟
هل يمكن اكتشاف القهوة المغشوشة؟ من الصعب على المستهلك اكتشاف الأمر، لكن العلامة الأبرز هي أن يصبح الوجه الخاص بالقهوة كبيرا للغاية، موضحا أن الحل الأفضل لقهوة صحية هو تحميصها وطحنها داخل المنازل. اليكم دراسة جديدة عن أهمية شرب القهوة يوميًا.-(وكالات)

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