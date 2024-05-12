الفضفضة للأصدقاء قد تكون العلاج الأمثل للصحة النفسية

سلطت دراسة جديدة الضوء على الفوائد المدهشة للشكوى، إذ ادعى باحثون من جامعة ساوثويست أن الشكوى من مشاكل الحياة والتحدث عنها برفقة الأصدقاء قد يجعل الأشخاص أكثر سعادة.



وفي التفاصيل، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، "كزايموي لي"، أن البحث يشدد على الدور المهم الذي تلعبه الصداقات القوية، والتي يمكن أن تخفف من حدّة المشاعر السلبية.



وفي الجزء الأول من دراستهم، قام الباحثون باستطلاع آراء أكثر من ألفي طالب من المدارس المتوسطة حول أبرز صفات الصداقة بالنسبة لهم وهي الرضا عن الحياة، والاكتئاب.



وبعد ذلك، قام الفريق بفحص العلاقة بين الرضا عن الحياة والتفكير المشترك، وكشفت النتائج أن التأملات المشتركة، وخاصة المناقشات الداعمة، كانت مرتبطة بشكل إيجابي بالرضا عن الحياة.

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