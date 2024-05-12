الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفضفضة للأصدقاء قد تكون العلاج الأمثل للصحة النفسية

أصدقاء- تعبيرية
أصدقاء- تعبيرية

سلطت دراسة جديدة الضوء على الفوائد المدهشة للشكوى، إذ ادعى باحثون من جامعة ساوثويست أن الشكوى من مشاكل الحياة والتحدث عنها برفقة الأصدقاء قد يجعل الأشخاص أكثر سعادة.

وفي التفاصيل، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، "كزايموي لي"، أن البحث يشدد على الدور المهم الذي تلعبه الصداقات القوية، والتي يمكن أن تخفف من حدّة المشاعر السلبية.

وفي الجزء الأول من دراستهم، قام الباحثون باستطلاع آراء أكثر من ألفي طالب من المدارس المتوسطة حول أبرز صفات الصداقة بالنسبة لهم وهي الرضا عن الحياة، والاكتئاب.

وبعد ذلك، قام الفريق بفحص العلاقة بين الرضا عن الحياة والتفكير المشترك، وكشفت النتائج أن التأملات المشتركة، وخاصة المناقشات الداعمة، كانت مرتبطة بشكل إيجابي بالرضا عن الحياة.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضاً: 

المجموعات النسائية.. ملاذ المرأة لـ"الفضفضة" والبحث عن حلول

أفراد يجدون الفضفضة للغرباء "ملاذا" لتفريغ الهموم وراحة النفس

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة تعبيرية

اكتئاب النساء يزداد في فترة ما قبل انقطاع الطمث

01 أيار 2024
صورة تعبيرية

5 أحلام شائعة يفسرها علم النفس

22 نيسان 2024
قضاء أوقات طويلة أمام الشاشة هل يسبب الاكتئاب للصغار

قضاء أوقات طويلة أمام الشاشة هل يسبب الاكتئاب للصغار؟

14 نيسان 2024
اقرأ أيضا
643488

وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة

منذ2 ساعة
طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر

طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر

منذ2 ساعة
خبيرة تغذية تدحض أسطورة شائعة حول فقدان الوزن

خبيرة تغذية تدحض أسطورة شائعة حول فقدان الوزن

منذ2 ساعة
شخص يمشي وهو نائم- تعبيرية

كيف تتعامل مع الذي يمشي نائما؟

منذ22 ساعة
صداع نصفي- تعبيرية

9 أغذية عليك تناولها عند الإصابة بالشقيقة

منذ23 ساعة
صورة تعبيرية

للتخلص من دهون البطن.. هذه الأطعمة التي يجب تناولها يوميا

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ17 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ17 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 