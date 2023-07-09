الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الفقر يحدّ من نمو الدماغ والأمل في القراءة.. دراسة

0d041fd90acdcc76f8430ccac9aa64dd
لأطفال الذين يقرأون من أجل المتعة دماغهم يتطور أسرع
ربطت دراسة حديثة بين الفقر ونمو الدماغ، ووجدت أن القراءة يمكنها تعويض هذا التراجع في نمو القدرات والوظائف الإدراكية والدماغية.

وكشفت نتائج الدراسة القائمة على الملاحظة أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر ذات دخول متدنية وخلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة أظهروا ضعفًا في آليات التكيف مع التوتر وتراجع في الثقة بالنفس.اضافة اعلان

في المقابل، وجد الباحثون ارتباطا إيجابيا بين القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة من أجل المتعة وبين تحسين الإدراك والصحة النفسية والعقلية والتحصيل التعليمي في المراهقة بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

واستندت الدراسة التي أجريت في جامعة فودان بشنغهاي الصينية إلى بيانات من مشروع دماغ المراهقين والتنمية المعرفية "ABCD"، وهي دراسة أمريكية ضمت أكثر من 10 آلاف مشارك من أعراق وخلفيات مختلفة.

وفحصت الدراسة بيانات المراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما، وبيانات عن صحتهم المعرفية والعقلية، وصور للدماغ، وعدد السنوات التي أمضوها في القراءة من أجل المتعة خلال طفولتهم المبكرة.

الفقر يعوق الدماغ

ووجدت نتائج الدراسة أنه كلما يتجه دخل الأسرة إلى الارتفاع في مرحلة الطفولة يرتبط ذلك بالدرجات الأعلى في تقييمات اللغة والذاكرة ومعالجة الإشارات العاطفية والاجتماعية، كما أن الطبقة الخارجية للدماغ أو "قشرة الدماغ" لها سطح أكبر وتزداد سماكة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اجتماعي واقتصادي جيد.

ومن بين نتائج الدراسة، كشف الباحثون عن أن الأطفال الذين يقرأون من أجل المتعة لديهم مساحات قشرية أكبر في العديد من مناطق الدماغ المرتبطة بشكل كبير بالإدراك والصحة العقلية، مع الإشارة إلى أن هذا يحدث دون التقيد بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وارتبطت القراءة من أجل المتعة في مرحلة الطفولة المبكرة أيضا بتحصيل علمي أفضل ومشاكل نفسية أقل، ووقت أقل على الأجهزة الإلكترونية، دون النظر إلى مستوى الذكاء الأولي.

وكشفت الدراسة أيضًا أن منح الأمهات ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض هدايا نقدية شهرية من شأنه أن يحسن صحة دماغ أطفالهن، وأن أطفالهن قد يطورون أدمغة أكثر مرونة وتكيفا مع بيئتهم لاحقا.









هذا هو سبب شعورك بالرغبة في النوم بالطقس الحار

لماذا نشعر بالرغبة في النوم عند ارتفاع دراجة حرارة الطقس؟ منذ3 ساعة

1-hightemperat

كيف يتحمل جسم الإنسان درجات الحرارة المرتفعة؟ منذ21 ساعة

طبيب يحدد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ

طبيب يحدد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ منذ22 ساعة

ezgif-5-903df87384 (1)

ما هي فوائد التقبيل للصحة؟ منذ22 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
l-intro-1658707935

هذه الأطعمة تضر بالبنكرياس.. تجبنوها

منذ 44 دقيقة
best-and-worst-diet-plans-for-weight-loss-1440x810

لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.. تناول هذه الأطعمة

منذ1 ساعة
الذين يشكون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات قبولهم فرصة إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بالسرطان

المرض النفسي يعوق تشخيص أنواع من «السرطان»

منذ1 ساعة
sportswoman-standing-and-looking-in-mirror-at-home-royalty-free-image-1654113661

ما هو أفضل شهر لفقدان الوزن؟

منذ2 ساعة
mgn-1280x960-30106b00-wfjtt-1024x768-1

أول عقار "يبطئ" تطور الزهايمر يحصل على موافقة كاملة من "الغذاء والدواء"

منذ2 ساعة
Bed-rotting-new-self-care-hack-for-gen-z_6476e5c33e07b

تحذيرات من ترند "عفن النوم"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 