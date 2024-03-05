الثلاثاء 05 آذار 2024
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الفنانة مارغو حداد-(من المصدر)

اللحوم
اللحوم
  يتمتع الأناناس بشعبية كبيرة بسبب رائحته الفريدة وطعمه الحلو. ويعتبر مصدرا غنيا بالمعادن والفيتامينات التي تقدم عددًا من الفوائد الصحية. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".اضافة اعلان
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من المركبات النشطة بيولوجيًا والألياف الغذائية.
ويعتبر الأناناس المصدر الوحيد المعروف لإنزيم "البروميلين" الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. كما يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والحديد والمنغنيز والألياف.
ولا تنسى أن تكثر من تناول الفاكهة خلال فصل الشتاء، بسبب ما تحويه من فيتامينات، وتحديدًا فيتامين (سي).
ويساعد فيتامين (سي) الجسم على:
- امتصاص الحديد من الطعام.
- إنتاج الكولاجين.
- تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى.
- الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
الحماية من الكدمات.
- الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح.
- الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
- منع التجاعيد.
- حماية القلب.
- زيادة قوة الدماغ.
- حماية النظر.
استخدامات الأناناس في الطبخ
في بعض الأحيان، قد لا تنتهي عملية طبخ اللحوم عادة بالنتائج المرجوة والمطلوبة، أي بالحصول على لحم مطبوخ، وطري، ولين.
وإذا كنت تواجه هذا الواقع، فقد تمثل فاكهة الأناناس الحل.
وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"HealthySD" في أميركا أن فاكهة الأناناس تحتوي على إنزيم، أسوة بالكيوي والبابايا، يجعل اللحوم أكثر طراوة.
ولكن، تزول فعالية هذا الإنزيم بمجرد تسخينه. لذلك، لن تتمتع الأصناف المعلبة بالخاصية نفسها.
وإذا كنت تظن أن الأناناس مجرد فاكهة عادية، فأنت مُخطئ!
فالأناناس كان يستخدم كرمز للحظ، حيث يزين الناس منازلهم، حتى تؤتي جهودهم ثمارها. وفي بعض الثقافات، تقدم هذه الفاكهة هدية لافتتاح مشروع تجاري جديد، على سبيل المثال.
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