"القاعدة 20".. وصفة فعالة لعدم الإفراط في الطعام

تشير الدكتورة داريا لاديغينا أخصائية الغدد الصماء إلى أن الإفراط في تناول الطعام مشكلة شائعة، يمكن أن يكون لها عواقب سلبية على الصحة.

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عادتان غذائيتان شائعتان تسببان الإفراط في تناول الطعام واكتساب الوزن الزائد

عادتان غذائيتان شائعتان تسببان الإفراط في تناول الطعام واكتساب الوزن الزائد



ووفقا لها، لكي لا يفرط الشخص في تناول الطعام عليه اتباع خطوات بسيطة تساعد على السيطرة والتحكم بهذه الحالة.



وتشير إلى أن عادة الإفراط في تناول الطعام غالبا ما تظهر تحت تأثير الإجهاد والتوتر العاطفي والبحث عن السعادة في الطعام. ولكن الحل الرئيسي لمكافحة هذه العادة، هو "تناول الطعام ببطء".



وقد أظهرت دراسات علمية أن اتباع القاعدة 20 يساعد على تخفيض الوزن.



وتتضمن القاعدة أخذ 20 قطعة طعام مقاسها 20 ملم ومضغها 20 مرة وخلال هذه الفترة يجب استبعاد الشوكة والملعقة لمدة 20 ثانية. ويجب تكرار هذه الخطوات مع كل قطعة طعام.



ووفقا لها، تعمل هذه الطريقة بنجاح لأنها تعطي المعدة والدماغ الوقت اللازم لإرسال إشارة عن الشبع. كما أنه أثناء عملية المضغ ينتج الجسم الهرمونات التي تكبح الشهية، واستبعاد الشوكة و الملعقة لمدة 20 ثانية يسمح بهضم الطعام فترة أطول.

ويؤدي اتباع القاعدة 20 إلى الشعور بالشبع بعد 20 دقيقة على بداية تناول الطعام، وهذا يساعد على التحكم بكمية الطعام ويمنع الإفراط في تناوله. RT



