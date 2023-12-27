الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القربة الساخنة.. اختراع دافىء يعود إلى القرن الـ16

القِربة الساخنة
القِربة الساخنة

القِربة الساخنة هي قربة مملوءة بالماء الساخن، تُغلق بسدادة وتستخدم في توفير الدفء وإيصال الحرارة إلى أحد أجزاء الجسم ولتدفئة السرير.

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كان الناس في القرن 16 يستخدمون حاويات صغيرة يوضع فيها الجمر لتدفئة السرير قبل الدخول إليه.

 

مع مرور الزمن استعمل الناس الماء الساخن لتدفئة الفراش لأنه وسيلة غير ضارة للتدفئة وبها ميزة أنها تبقى في السرير مع النائم.

 

قبل اختراع قِربة المطاط، كان الناس يضعون الماء الساخن في قوارير معدنية ثم في مجموعة متنوعة من المواد مثل الزنك والنحاس والزجاج والفخار أو الخشب لمنع الاحتراق، حيث توضع في كيس قماشي.


حقائب المطاط


 

 

اخترعت القِربة الساخنة على شكلها الحالي في عام 1903 وكانت تُصنع من المطاط الطبيعي. وحاز التصميم على براءة اختراع من قبل المخترع الكرواتي إدوارد بنكالا.

 

في أواخر القرن 20 انخفض استخدام القِرَب الساخنة بشكل ملحوظ في أغلب أنحاء العالم، بسبب ظهور منافسين جدد مثل البطانيات الكهربائية والمدافئ الحديثة.

 

ومع ذلك تظل قِربة المطاط هي الأكثر شعبية في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والبلدان النامية والمناطق الريفية، فعلى سبيل المثال لها شهرة كبيرة في تشيلي ولها اسم مشهور وهو (Guatero) وفي اليابان ينظر لها أنها صديقة للبيئة ووسيلة اقتصادية للتدفئة.

 

آلام قادرة قربة المياه الساخنة على تسكينها: 

 


 

 

الالتهابات نتيجة حركة عنيفة .
مغص البطن وخاصة خلال الدورة الشهرية.
آلام الظهر .

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