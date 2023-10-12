الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القهوة تساعدك على فقدان وزنك.. بشرط واحد

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اضافة الحليب للقهوة قد يكون له فوائد صحية
أكدت دراسة جديدة أن تناول كوب من القهوة يومياً بساعد في إنقاص الوزن، ولكن بشرط هو أن تكون هذه القهوة غير محلاة.

ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» البريطانية، فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين من قسم التغذية في كلية «تي إتش تشان» للصحة العامة في جامعة هارفارد، حيث قاموا بجمع البيانات من ثلاث دراسات سابقة، الأولى أجريت بين عامي 1986 و2010، والثانية بين عامي 1991 و2015، في حين أجريت الثالثة بين عامي 1991 و2014.اضافة اعلان

وركز البحث على العلاقة بين عادات استهلاك القهوة وتغيرات وزن الجسم كل 4 سنوات.

ووجدت الدراسة أن شرب كوب واحد من القهوة غير المحلاة يومياً ارتبط بانخفاض قدره 0.12 كيلوغرام في وزن الجسم كل عام في المتوسط.

مع ذلك، فإن المشاركين الذين قاموا بشرب القهوة المحلاة يومياً، اكتسبوا 0.09 كيلوغرام خلال نفس الفترة.

وكانت هذه الارتباطات بين استهلاك القهوة والتغيرات في وزن الجسم أكثر وضوحاً بين المشاركين الأصغر سناً وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بحسب الباحثين.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، إيرين بالينسكي: «إن زيادة تناول المشروبات الدافئة الخالية من السعرات الحرارية قد يحسن وزن الجسم، حيث إن زيادة السوائل، وخاصة السوائل الدافئة، يمكن أن تحسن الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية الإجمالية على مدار اليوم».

وأشارت بالينسكي إلى أن إضافة السكر يمكن أن تلغي فائدة فقدان الوزن المرتبطة بالقهوة، حيث يمكن أن تكون مصدراً للسعرات الحرارية الإضافية دون توفير الشعور بالشبع، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فقد أكدت أن إضافة الحليب للقهوة قد يكون له فوائد صحية، نظراً لاحتوائه على البروتين والدهون التي تساعد على الشبع.

وسبق أن ذكرت دراسة نشرت في شهر مارس (آذار) الماضي أن وجود مستويات عالية من الكافيين في الدم قد يقلل من كمية الدهون في الجسم ويخفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فيما أكدت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول فنجان قهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة يزيد بشكل ملحوظ من مستوى أكسدة (تكسير) الدهون، خاصة في فترة ما بعد الظهر.
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