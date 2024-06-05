الكرز: سر الصحة الجيدة والراحة الليلية

الكرز هو إحدى الفواكه الصيفية اللذيذة والمحبوبة، التي تجمع بين الطعم الحلو والفوائد الصحية المذهلة. تتميز هذه الفاكهة الحمراء الصغيرة بفوائدها الصحية والجمالية المتعددة، مما يجعلها إضافة قيمة إلى النظام الغذائي اليومي.





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وهناك أكثر من 900 نوع من الكرز متاح للاستهلاك على مستوى العالم. لكن المشهور منها هي الحمراء الداكنة ذات الطعم الحلو. كما يتوفر أيضًا الكرز الأسود والحامض.



ووفقا لـ«إدارة الغذاء والدواء الأميركية»، فإن 100 غرام من الكرز تحتوي على القيم الغذائية التالية:

- السعرات الحرارية: 97

- البروتين: 2 غرام

- الكربوهيدرات: 25 غراما

- الألياف: 3 غرامات

- فيتامين ج: 7 ملغ

- البوتاسيوم: 222 ملغ



ووفق تقرير جديد نشره موقع «healthshots» الطبي المتخصص فان هناك 6 فوائد صحية مذهلة للكرز:





غني بالفيتامينات والمعادن

الكرز مليء بالفيتامينات والمعادن المناسبة وهو رائع لتلبية احتياجاتك اليومية. إذ يمكن أن يشكل 100 غرام من الكرز 18% من القيمة اليومية، بينما يمكن أن يشكل 10 % من القيمة اليومية للبوتاسيوم.



وحسب دراسة نشرت بالمجلة الهندية للكيمياء الحيوية السريرية، فإن فيتامين C يساعد على الوقاية من الأمراض وكذلك علاج الأمراض المزمنة. ومن ناحية أخرى، يساعد البوتاسيوم في تقلص العضلات، وكذلك تنظيم ضغط الدم.



مضاد للأكسدة والالتهابات

ذكرت دراسة نشرت بمجلة «Advances in Nutrition» أن الكرز يتمتع بمضادات أكسدة ومضادات التهابات. فيما أشارت دراسة أخرى نشرت بمجلة «Foods» إلى أن الكرز غني بالفلافونويدات، وهذا يحمي من الإجهاد التأكسدي وكذلك الالتهابات. كما يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب. إضافة لذلك فان مستخلص الكرز له نفس الصفات أيضًا.



ويحتوي الكرز أيضًا على مادة البوليفينول التي تساعد في علاج تلف الخلايا وتعزيز الصحة العامة.





يساعد بعلاج آلام العضلات

من فوائد الكرز أنه يمكن أن يخفف الالتهاب والألم. فالكرز الحامض هو الأفضل لهذا الغرض. ويمكن أن يساعد في تسريع تعافي العضلات، وكذلك تقليل الألم. كما أنه يساعد على وقف فقدان القوة.



وقالت دراسة نشرت بمجلة «Molecules» انه يمكن للكرز أيضًا تحسين الأداء.





يحافظ على صحة القلب

الكرز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على صحة القلب؛ فكوب واحد منه يحتوي على 10 % من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم. وهذا يساعد في الحفاظ على ضربات القلب، وتنظيم ضغط الدم، وإزالة الصوديوم الزائد من الجسم؛ الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وكذلك السكتات الدماغية.





يقلل من حمض اليوريك

ترتبط المستويات المرتفعة من حمض اليوريك بارتفاع ضغط الدم وحصوات الكلى وكذلك فشل القلب.وتشير دراسة نشرت في الطب التكميلي والطب البديل القائم على الأدلة، إلى أن تناول الكرز يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك وكذلك النقرس والألم المفاجئ وتورم المفاصل.



وقد لاحظ بحث استنتاجات ست دراسات أفاد بوجود انخفاض في حالات النقرس بعد تناول الكرز أو شرب عصيره. كما تم خفض مستويات حمض اليوريك.





يساعد على النوم بشكل أفضل



يحتوي الكرز على الميلاتونين الذي يمكن أن يحسن نوعية نومك. حيث يمكنه تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وأجريت دراسة نشرت بالمجلة الأوروبية للتغذية على 20 شخصًا تم إعطاؤهم دواءً وهميًا أو عصير الكرز الحامض لمدة سبعة أيام. فأبلغت المجموعة التي تناولت عصير الكرز عن مستويات مرتفعة من الميلاتونين، إلى جانب مدة نوم أطول وأفضل.





فوائد الكرز للبشرة

- تفتيح البشرة: الكرز يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على تفتيح البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.



- محاربة علامات التقدم في السن: مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز تساعد في محاربة علامات التقدم في السن والحفاظ على بشرة شابة ونضرة.



- تغذية وتجديد البشرة: يحتوي الكرز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتساعد على تجديدها ومنحها مظهراً صحياً.





فوائد تناول الكرز ليلا

في حين أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكر، إلا أنها تحتوي أيضًا على ألياف لن تؤثر على الهضم بنفس القدر، وفق "ميديكال نيوز توداي" التي تؤكد في الواقع، قد يساعدك تناول الكرز قبل النوم في الحصول على نوم أفضل"، وذلك حسبما نشر موقع «healthdigest» الطبي المتخصص، وفقًا لـ«كليفلاند كلينك» يساعد الكرز على زيادة كمية الميلاتونين في الجسم.والميلاتونين هرمون يساعد على تنظيم النوم. لذا، فإن تناول الكرز قبل النوم قد يساعدك على النوم والبقاء نائما لفترة أطول.ويحتوي الكرز على التربتوفان (حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين).وقالت أخصائية التغذية بيث زيروني "إن الكرز الحامض يحتوي على إنزيمات مختلفة، فإنه في الواقع يحافظ على التربتوفان في الجسم لفترة أطول... لذلك فإنه لا يجعلك تنام في وقت مبكر فحسب، بل يجعلك نائمًا لفترة أطول".ويمكن أن يقلل الكرز أيضًا من الالتهاب ومن آلام العضلات، ما يساعد على الشعور بالاسترخاء أكثر في الليل والنوم بشكل أفضل.والكرز ليس فقط لذيذًا، ولكنه يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. لأنه مليء بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات والفيتامينات A و C و E، كما أنه يحتوي على مادة الأنثوسيانين؛ وهي مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

فالكرز غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، ما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان ومرض ألزهايمر.



ان تناول المزيد من الفاكهة، بما في ذلك الكرز مفيد للصحة العامة. فهذه الفاكهة غنية بالألياف ويمكن أن تساعد في الحفاظ على انتظامك وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى.



كما يحتوي الكرز أيضًا على الكثير من الماء، لذا فإن تناول الفاكهة بانتظام يمكن أن يحافظ على رطوبتك. وايضا يمكن أن يؤكل الكرز عاديًا أو يمكنك إضافته إلى الزبادي أو الحبوب أو دقيق الشوفان أو العصائر. وإذا كنت تبحث عن طريقة لذيذة لتحسين صحتك، فأضف الكرز إلى نظامك الغذائي.





كيف تضيف الكرز لنظامك الغذائي؟

من السهل جدًا إضافة الكرز إلى نظامك الغذائي. وفي حين أنك قد تستمتع بالكرز كفاكهة، إلا أنه يمكن إضافته إلى العديد من الحلويات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الجمع بين الكرز المجفف ورقائق الشوكولاتة وجوز الهند للحصول على وجبة خفيفة جيدة أثناء التنقل.



ويمكن أيضًا إضافة الكرز إلى سلطات الفواكه المختلفة. كما أنه يقدم إضافات رائعة للعصائر.



أما بالنسبة للوصفات المالحة، فيمكن إضافة الكرز إلى أطباق الجبن، أو يمكن ببساطة تحميصه أيضًا.





الآثار الجانبية للإفراط بتناول الكرز

من السهل أن تتناول الكثير من حبات الكرز دفعة واحدة، لكن احذر؛ فهناك بعض المخاطر لتناول الكثير من الكرز. فإذا كان لديك معدة حساسة فلا تبالغ في تناول الكرز لأنه قد ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بالإسهال والغازات والانتفاخ. وقد يكون لديك ردود فعل تحسسية تجاه الكرز أيضًا. وإذا كنت تعاني من مرض السكري، استشر طبيبك قبل تناول الكرز.





كم حبة كرز يمكن تناولها في اليوم؟

بالنسبة للبالغين، يكفي تناول 15-25 حبة كرز يوميًا، بينما يمكن للأطفال والمراهقين تناول 15-20 حبة كرز يوميًا.ان تناول الكثير من الكرز يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لذا تأكد من عدم تناوله أكثر من اللازم.