الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

المرض النفسي يعوق تشخيص أنواع من «السرطان»

الذين يشكون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات قبولهم فرصة إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بالسرطان
الذين يشكون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات قبولهم فرصة إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بالسرطان
كشفت دراسة حديثة أجريت في الدنمارك أن بعض الأشخاص، الذين يعانون من مشكلات نفسية لا يقبلون على المشاركة في برامج الفحوصات الطبية، للتأكد من إصابتهم بمرض سرطان القولون والمستقيم.اضافة اعلان

وتشير الدراسات إلى أن ما يقدر بخمسة آلاف دنماركي يصابون بسرطان القولون والمستقيم كل عام، ويصيب هذا المرض الفئة العمرية، التي تزيد على خمسين عاماً بصفة خاصة، ولذلك توفر السلطات الصحية إمكانية إجراء فحص مجاني لجميع الدنماركيين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و74 عاماً، ولكن دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة أرهوس الدنماركية أظهرت أن الدنماركيين، الذين يشكون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات قبولهم فرصة إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بهذا المرض.

واعتمدت الدراسة على بيانات مليوني و36 ألفاً و352 دنماركياً عُرض عليهم إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم، وتبين أن نسبة المشاركين من المرضى النفسيين جاءت أقل بواقع 8. 13% من الأصحاء، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 4. 15% لدى النساء. -وكالات
هذا هو سبب شعورك بالرغبة في النوم بالطقس الحار

لماذا نشعر بالرغبة في النوم عند ارتفاع دراجة حرارة الطقس؟ منذ3 ساعة

1-hightemperat

كيف يتحمل جسم الإنسان درجات الحرارة المرتفعة؟ منذ21 ساعة

طبيب يحدد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ

طبيب يحدد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ منذ22 ساعة

ezgif-5-903df87384 (1)

ما هي فوائد التقبيل للصحة؟ منذ22 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
l-intro-1658707935

هذه الأطعمة تضر بالبنكرياس.. تجبنوها

منذ 44 دقيقة
best-and-worst-diet-plans-for-weight-loss-1440x810

لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.. تناول هذه الأطعمة

منذ1 ساعة
0d041fd90acdcc76f8430ccac9aa64dd

الفقر يحدّ من نمو الدماغ والأمل في القراءة.. دراسة

منذ2 ساعة
sportswoman-standing-and-looking-in-mirror-at-home-royalty-free-image-1654113661

ما هو أفضل شهر لفقدان الوزن؟

منذ2 ساعة
mgn-1280x960-30106b00-wfjtt-1024x768-1

أول عقار "يبطئ" تطور الزهايمر يحصل على موافقة كاملة من "الغذاء والدواء"

منذ2 ساعة
Bed-rotting-new-self-care-hack-for-gen-z_6476e5c33e07b

تحذيرات من ترند "عفن النوم"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 