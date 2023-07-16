الأحد 16 تموز 2023
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المشكلة في حموضتها: 6 فواكه يجب تفاديها عند المساء

فراولة
فراولة
ينصح بتناول الفواكه بشكل يوميّ ومنتظم، لكن بمراعاة الأوقات والخصائص، إذ لا يُنصح ببعض الأنواع بعد حلول الليل، خصوصاً إذا كان الإنسان يعاني من مشكلات في الجهاز الهضميّ.اضافة اعلان

إن الأطعمة التي تتناولها مساءً لها تأثير كبير على النوم السليم، فلا يُنصح ببعضها، لأنها تتميّز بخصائصها المحفّزة، وأخرى بسبب تأثيرها الضارّ على عملية الهضم، وأخرى بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية.

المشكلة في حموضتها


خلافاً للأفكار السائدة، ليس مستوى الفيتامين "سي" هو المشكلة، بل المشكلة في اعتباره منشطاً، وفق ما يشرح اختصاصي التغذية رفائيل غرمان. تكمن المشكلة في الحموضة، مما يُسبب ارتجاعاً مزعجاً عند الاستلقاء.

بعض الفواكه غنية بالسعرات الحرارية، وبعضها يصعب هضمه أو غنيّ جداً بالماء، ممّا يزيد الحاجة إلى التبوّل ليلاً، كالدجاج، القهوة، والكحول والمشروبات الغازية.

لذلك، أغلب اضطرابات النوم تعود إلى عادات سيّئة قد تبدو غير ضارّة بالنسبة إليك، وإنما قد تكون مسؤولة عن قلّة الراحة.

يعرض موقع Topsante الفواكه التي يجب تجنّبها مساءً، وهي:



1- الحمضيات
الحموضة في بعض الفواكه الحمضية (الجريب فروت- الليمون...) قد تُسبّب ارتجاعاً مزعجاً عند الاستلقاء.

2- الفراولة
يحذر اختصاصي التغذية كلّ الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وحساسية في الجهاز الهضمي بتفادي الفواكه التي تحتوي على بذور صغيرة يصعب هضمها، ومن بينها الفراولة والتوت. هذه البذور الموجودة في الفواكه هي الألياف إلا أنها تؤدّي إلى هيجان الأمعاء.

3-الكيوي
خلافاً للفكرة السائدة، بالرغم من احتواء الكيوي على الفيتامين سي فإنه لا يوصى بتناوله مساءً. ومثل الفراولة، يحتوي على بذور صغيرة يمكن أن تهيج الأمعاء وتمنع النوم.

4- الشمام
الشمام كما البطيخ غنيان جداً بالماء، وينصح بعدم تناولهما مساءً. هو مدرّ للبول. ولا ينصح به للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التماسك، إذ يمثل مصدر تهيّج للمثانة. بعض قطرات البول أو الحاجة الدائمة إلى التبول ستمنعك من الحصول على نوم جيّد. لذلك ينصح بتناوله في النهار لأنه يمنع جفاف الجسم.

5- الطماطم
تفرز الطماطم حمض التيرامين، الذي يحفّز الدماغ ويمنع النوم السريع.

6- الفاكهة النيئة
ينصح اختصاصيو التغذية بتجنب تناول الفاكهة النيئة بكثرة مساءً، لأنها قد تُسبّب ارتجاعاً. لذلك يفضّل تناول الفاكهة مطبوخة أو على شكل "كومبوت". وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخضراوات النيئة التي يصعب هضمها بسهولة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف. -وكالات

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