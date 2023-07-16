المشكلة في حموضتها: 6 فواكه يجب تفاديها عند المساء

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المشكلة في حموضتها



يعرض موقع Topsante الفواكه التي يجب تجنّبها مساءً، وهي:





إن الأطعمة التي تتناولها مساءً لها تأثير كبير على النوم السليم، فلا يُنصح ببعضها، لأنها تتميّز بخصائصها المحفّزة، وأخرى بسبب تأثيرها الضارّ على عملية الهضم، وأخرى بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية.خلافاً للأفكار السائدة، ليس مستوى الفيتامين "سي" هو المشكلة، بل المشكلة في اعتباره منشطاً، وفق ما يشرح اختصاصي التغذية رفائيل غرمان. تكمن المشكلة في الحموضة، مما يُسبب ارتجاعاً مزعجاً عند الاستلقاء.بعض الفواكه غنية بالسعرات الحرارية، وبعضها يصعب هضمه أو غنيّ جداً بالماء، ممّا يزيد الحاجة إلى التبوّل ليلاً، كالدجاج، القهوة، والكحول والمشروبات الغازية.لذلك، أغلب اضطرابات النوم تعود إلى عادات سيّئة قد تبدو غير ضارّة بالنسبة إليك، وإنما قد تكون مسؤولة عن قلّة الراحة.الحموضة في بعض الفواكه الحمضية (الجريب فروت- الليمون...) قد تُسبّب ارتجاعاً مزعجاً عند الاستلقاء.يحذر اختصاصي التغذية كلّ الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وحساسية في الجهاز الهضمي بتفادي الفواكه التي تحتوي على بذور صغيرة يصعب هضمها، ومن بينها الفراولة والتوت. هذه البذور الموجودة في الفواكه هي الألياف إلا أنها تؤدّي إلى هيجان الأمعاء.خلافاً للفكرة السائدة، بالرغم من احتواء الكيوي على الفيتامين سي فإنه لا يوصى بتناوله مساءً. ومثل الفراولة، يحتوي على بذور صغيرة يمكن أن تهيج الأمعاء وتمنع النوم.الشمام كما البطيخ غنيان جداً بالماء، وينصح بعدم تناولهما مساءً. هو مدرّ للبول. ولا ينصح به للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التماسك، إذ يمثل مصدر تهيّج للمثانة. بعض قطرات البول أو الحاجة الدائمة إلى التبول ستمنعك من الحصول على نوم جيّد. لذلك ينصح بتناوله في النهار لأنه يمنع جفاف الجسم.تفرز الطماطم حمض التيرامين، الذي يحفّز الدماغ ويمنع النوم السريع.ينصح اختصاصيو التغذية بتجنب تناول الفاكهة النيئة بكثرة مساءً، لأنها قد تُسبّب ارتجاعاً. لذلك يفضّل تناول الفاكهة مطبوخة أو على شكل "كومبوت". وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخضراوات النيئة التي يصعب هضمها بسهولة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف. -وكالات