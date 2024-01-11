الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المغرب يعتزم تحويل "القنب" لاستعمالات طبية

منطقة كتامة تضم مزارع القنب الهندي في المغرب
منطقة كتامة تضم مزارع القنب الهندي في المغرب

أعلن المغرب أنه يعتزم إنشاء أول منطقة اقتصادية، لتحويل القنّب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، بمدينة إساكن شمالي المملكة.


ووسط جدلٍ، قالت وكالة أنباء المغرب الرسمية، إن الرباط تعتزم "إنشاء منطقة اقتصادية في إساكن، على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة، لتحويل نبات القنّب الهندي، من أجل استخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية، وتمّ تخصيص 45 مليون درهم (4.5 ملايين دولار) لإحداث هذه المنطقة".

اضافة اعلان


وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة (حكومية)، تحت إشراف عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة".


وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلّقة بالقنّب الهندي (حكومية)، أنها منحت 609 تراخيص للاستعمالات الطبية والصناعية إلى غاية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.


وأعلن المغرب في 3 حزيران/يونيو 2022، عن "خطة عمل" لاستغلال القنّب الهندي طبياً وصناعياً، وبدأ في تموز/يوليو/ من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.


ويحذّر رافضون لتقنين زراعة القنّب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.


وفي تونس المجاورة، عرضت الحكومة التونسية  مشروع قانون على مجلس نواب الشعب يـلغي عقوبة السجن لمستهلكي مخدّر القنّب الهندي في المرة الأولى..

 

حيث رافق ذلك جدل سياسي وإعلامي كبير بين مؤيّد لهذا المشروع ومعارض له.


والقنّب أو القنّب الهندي (بالإنكليزية: Cannabis)‏ نبات علاجي له تأثير مخدّر من جنس كاسيات البذور من عائلة قنّبية. هناك 3 أجناس معروفة للنبتة، القنّب المزروع والقنّب الهندي المخدّر، والقنّب البري المصغّر. الجنس هو نوع واطن يأتي من آسيا الوسطى وشبه قارة الهند. -وكالات

 

اقرأ أيضاًَ:

القنب: رحلة تايلاند من الحرب على المخدرات إلى تقنين الحشيش

ما حكاية الراهبات اللواتي يصلين على محصول القنّب؟

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القهوة

لقهوة صحية.. جرب هذه المكونات

منذ 16 دقيقة
رضاعة

لماذا لا يجب على الأمهات إرضاع الأطفال وهم نيام؟

منذ3 ساعة
غسل اليدين

7 خرافات شائعة عن النظافة الشخصية لا ينبغي تصديقها

منذ4 ساعة
GettyImages-1448706773-5044ad52450a405c9b73d8edb63398aa

كم هي المدة التي يستغرقها الجسم في التعافي من التدخين؟

منذ4 ساعة
علماء يكشفون إمكانية تأثير الضوء فوق البنفسجي ضد كورونا

علماء يكشفون إمكانية تأثير الضوء فوق البنفسجي ضد كورونا

منذ5 ساعة
جشع- صورة تعبيرية

الجشع يجعل الشخص أكثر غضباً وعدائية واكتئاباً

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

استعادة مركزية فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الانتخابات.. الأفضل في موعدها الدستوري

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الموازنة.. حوار نيابي مسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

آثار الحروب الاقتصادية: الصراع الدائم

رعد التل |اليوم

"أنا أولا".. شعار الجميع

سميح المعايطة |اليوم

الأمل بوقف إطلاق النار

مالك العثامنة |اليوم

التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات | منذ19 ساعة
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 