المغرب يعتزم تحويل "القنب" لاستعمالات طبية

أعلن المغرب أنه يعتزم إنشاء أول منطقة اقتصادية، لتحويل القنّب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، بمدينة إساكن شمالي المملكة.



ووسط جدلٍ، قالت وكالة أنباء المغرب الرسمية، إن الرباط تعتزم "إنشاء منطقة اقتصادية في إساكن، على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة، لتحويل نبات القنّب الهندي، من أجل استخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية، وتمّ تخصيص 45 مليون درهم (4.5 ملايين دولار) لإحداث هذه المنطقة".

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وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة (حكومية)، تحت إشراف عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة".





وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلّقة بالقنّب الهندي (حكومية)، أنها منحت 609 تراخيص للاستعمالات الطبية والصناعية إلى غاية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وأعلن المغرب في 3 حزيران/يونيو 2022، عن "خطة عمل" لاستغلال القنّب الهندي طبياً وصناعياً، وبدأ في تموز/يوليو/ من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.





ويحذّر رافضون لتقنين زراعة القنّب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.



وفي تونس المجاورة، عرضت الحكومة التونسية مشروع قانون على مجلس نواب الشعب يـلغي عقوبة السجن لمستهلكي مخدّر القنّب الهندي في المرة الأولى..

حيث رافق ذلك جدل سياسي وإعلامي كبير بين مؤيّد لهذا المشروع ومعارض له.



والقنّب أو القنّب الهندي (بالإنكليزية: Cannabis)‏ نبات علاجي له تأثير مخدّر من جنس كاسيات البذور من عائلة قنّبية. هناك 3 أجناس معروفة للنبتة، القنّب المزروع والقنّب الهندي المخدّر، والقنّب البري المصغّر. الجنس هو نوع واطن يأتي من آسيا الوسطى وشبه قارة الهند. -وكالات

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