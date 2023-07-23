الأحد 23 تموز 2023
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الموافقة على لقاح جديد ضد الفيروس المسبب لالتهاب القصيبات

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الرضع
أجازت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية الجمعة أول لقاح مخصص لحماية كل من الرضع والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد الفيروس المِخلَوي التنفسي المعروف خصوصا بالتسبب بالتهاب القصيبات كل شتاء.اضافة اعلان

ويمكن هذا الفيروس الشديد العدوى أن يسبب الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات، ما يؤدي إلى آلاف الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفى في كل أنحاء العالم.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية “أبريسفو هو أول لقاح ضد الفيروس المِخلَوي التنفسي المخصص للتحصين السلبي للرضع منذ الولادة وحتى 6 أشهر بعد إعطاء اللقاح للأم أثناء الحمل”.

وأضافت الوكالة في بيان أن اللقاح وهو من إنتاج شركة فايزر “مخصص أيضا للتحصين الفعال للبالغين الذين يبلغون أكثر من 60 عاما”.

وسترسل الآن مشورة الوكالة الأوروبية للأدوية إلى المفوضية الأوروبية التي يفترض أن تتخذ قرارا بشأن ترخيص تسويق اللقاح داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية العام 2022، وافق الاتحاد الأوروبي أيضا على علاج وقائي لالتهاب القصيبات طورّته أسترازينيكا وسانوفي.- (أ ف ب)
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