الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

"الموت الأسود".. الصين تسجل حالتين جديدتين بالفيروس الخطير

فيروس كورونا الجديد
فيروس كورونا الجديد
أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أمس السبت، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في 7 أغسطس.اضافة اعلان

وقالت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها.
وأشار البيان إلى وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو أكثر أنواع الطاعون شيوعا، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

ما الطاعون الدبلي، أو "الموت الأسود"؟

يعد الطاعون مرضا معديا مميتا إذا لم يتم علاجه، وينتج عن بكتيريا يطلق عليها اسم "يرسينيا"، تعيش في بعض الحيوانات وخصوصا القوارض والبراغيث.

ويمثل "الطاعون الدبلي" النوع الأكثر شيوعا للمرض الذي تصاحبه أعراض كتورم العقد اللمفاوية في مناطق الفخذين والإبطين والرقبة، وتكون مؤلمة، وتتطور بشكل متسارع في الأسبوع الأول بعد الإصابة.

ويشير موقع "مايو كلينيك" الطبي، إلى أن أعراض المرض قد تتضمن أيضا الحمى والقشعريرة، بالإضافة إلى الصداع والتعب وآلام في العضلات.
كذلك قد يؤثر هذا الطاعون على عمل الرئتين، الأمر الذي يسبب سعالا وآلاما بالصدر وصعوبة في التنفس.

وفي بعض الحالات، تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتسبب "إنتانا" أو "تسمما"، يمكن أن يحدث تلفا في الأنسجة، وفشلا في الأعضاء.

كيف ينتقل؟

يمكن للشخص أن يلتقط العدوى بهذا الطاعون من لسعات البراغيث الحاملة للمرض، وكذلك لمس الحيوانات المصابة به كالجرذان والفئران.

كما ينتقل المراض من خلال استنشاق قطرات صادرة عن جهاز تنفسي لشخاص أو حيوان مصاب بالطاعون.

ويحذر الخبراء من أن هذا الطاعون قد تصاب به القطط والكلاب إن تعرضت للسعات البراغيث، أو أكلت قوارض مصابة به.
وأخيرا بمقدور الطاعون أن ينتقل من جسد شخص متوفى لأولئك الذين يتعاملون مع الجثة كمن يحضرونها مثلا للدفن.

ما هو العلاج؟

يعتبر العلاج الفوري بالمضادات الحيوية أمرا بالغ الأهمية، علما أن المرض غالبا ما يكون قاتلا في حال إهماله.

ويساهم التشخيص المبكر في علاج المرض، كما أنه من الضروري أيضا إخضاع المريض الذي يشتبه بإصابته بهذا الطاعون للفحوصات التي تشمل اختبارات الدم بالدرجة الأولى، وأخذ خزعات من مناطق معينة من الجسم.
حينما تكون الأدوية أكثر سوءا من المرض ذاته.. الزكام نموذجا

حينما تكون الأدوية أكثر سوءا من المرض ذاته.. الزكام نموذجا 11 آب 2023

تحتوي الشوكلاتة على كمية عالية من السُكر والسعرات الحرارية

5 مخاطر تهدد الأطفال بسبب الشوكلاتة 10 آب 2023

اضطرابات الشم والذوق

فقدان حاسة الشم قد يكون "علامة تحذيرية" لهذا المرض 10 آب 2023

أهمية تلك الكريمات تكمن في قدرتها على توفير الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية

لِمَ يُنصح بوضع "واقي الشمس" قبل السفر بالطائرة؟ 10 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Dementia-COVID-19_G_1359398914

كوفيد طويل الأمد مرتبط بالخرف.. دراسة

29 تموز 2023
اقرأ أيضا
شرب القهوة في الصباح (صورة تعبيرية)

لهذا السبب.. لا تشرب القهوة نهائيا بعد استيقاظك مباشرة

منذ2 ساعة
الذكاء الاصطناعي قد يكشف مضاعفات السكري عبر فحص العيون

الذكاء الاصطناعي قد يكشف مضاعفات السكري عبر فحص العيون

منذ5 ساعة
slices-closeup-fresh-juicy-watermelon-on-paper_3f174b5a-baa8-11ea-b411-fb55c265b659

ما يجب تناوله وتجنبه في موجات الحر

منذ22 ساعة
heat-stress-header

الإنهاك الحراري في موجات الحر: ما يجب فعله

منذ23 ساعة
علماء يحددون الحد الأقصى لحرارة الجو التي يمكن أن يتحملها الإنسان

علماء يحددون الحد الأقصى لحرارة الجو التي يمكن أن يتحملها الإنسان

12 آب 2023
أمراض اللثة والأسنان قد تكون مرتبطة بالنوبة القلبية

أمراض الفم والأسنان تنذر بخطر الإصابة بنوبة قلبية

12 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ17 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 