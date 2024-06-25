 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الموت من الحر.. كيف يمكن أن تقتل درجات الحرارة العالية؟

شمس
شمس

أصبحنا نسمع عن الموت من الحر أكثر فأكثر بالسنوات القليلة الماضية، وذلك مع التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي زاد من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالكثير من الدول. 

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قبل أيام، أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاة أكثر من 1300 حاج خلال أداء مناسك الحج بالتزامن مع موجة حر شديدة بلغت فيها درجة الحرارة 51.8 درجة مئوية في الظل في مكة المكرمة. 


وزير الصحة فهد الجلاجل تحدث عن علاقة ارتفاع الحرارة بالوفيات بالإشارة إلى مسير كثير من الحجاج لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).


يأتي هذا في وقت يتوقع فيه العلماء أن نشهد عاماً أكثر سخونة في 2024، وذلك لاقتراب العالم من ذروة ظاهرة مناخية تعرف باسم "النينيو"، والتي تدفع كوكبنا لتسجيل ارتفاعات في درجات الحرارة غير محتملة، تشبه درجات الحرارة في العام 2016، حسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.


هناك آلاف ماتوا من الحر بالفعل في أعوام لا تشهد تحذيرات من "سخونة أو حرارة غير اعتادية". إذ أشارت دراسة أجراها باحثون من معاهد الصحة الأوروبية إلى أن نحو 61 ألف شخص من المحتمل أن يكونوا ماتوا من الحر خلال موجات الحر الأوروبية في صيف عام 2022، وهو مؤشر على ما قد يحدث عندما تأتي موجات حر أشد من الاعتيادية.


فيما توقع فريق دولي من خبراء الصحة زيادة الأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 370% بحلول منتصف القرن، إذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وذلك في تقرير نشرته "رويترز" نهاية العام 2023 عن أكثر من 100 خبير من 52 مؤسسة بحثية مختلفة ووكالات تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.


لكن كيف يحدث الموت من الحر؟ وكيف يمكن أن تقتل موجات الحر الناس من شدتها؟

الموت من الحر

صحيح أن أجسادنا مصممة بما يشبه نظام تبريد ذاتي أو العرق الذي يقوم في إحدى مهامه بتخفيف الحرارة عن الجسم، ولكن في درجات الحرارة القاسية قد تسبب مشاكل صحية تسبب الموت.


هناك 3 أشكال حددها العلماء تسبب الموت من الحر، وهي: 

 

فشل الأعضاء في العمل
ويحدث ذلك كالتالي:
يتم توجيه المزيد من الدم إلى الجلد
انخفاض تدفق الدم وانخفاض الأكسجين إلى الأمعاء
تسرب السموم من الأمعاء
التهاب وتجلط للدم في أجهزة وأعضاء الجسم
فشل الأعضاء في العمل


النوبة القلبية
ويحدث ذلك كالتالي:
يتم توجيه المزيد من الدم إلى الجلد
انخفاض ضغط الدم
زيادة معدل ضربات القلب
يصبح القلب في حاجة إلى المزيد من الأكسجين
زيادة الضغط على القلب
النوبة القلبية


الفشل الكلوي
ويحدث ذلك كالتالي:
التعرق لفترات طويلة
استنزاف السوائل من الجسم
الجفاف
انخفاض حجم الدم
يؤدي إلى ضغط على الكلى
فشل الكلى.  عربي بوست 

 

 

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