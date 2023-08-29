الثلاثاء 29 آب 2023
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الموسيقى تقلل إحساس الألم لدى الأطفال خلال تلقي الحقن

إن التدخل بالموسيقى هو أداة سهلة وغير مكلفة لتخفيف الألم الناتج عن الحقن واختبارات الدم
إن التدخل بالموسيقى هو أداة سهلة وغير مكلفة لتخفيف الألم الناتج عن الحقن واختبارات الدم
أكدت دراسة جديدة أن الموسيقى تقلل من الإحساس بالألم لدى الأطفال أثناء تلقي التطعيمات والحقن واختبارات وخز الكعب التي تجرى لحديثي الولادة.
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ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قام الباحثون بقياس مستويات الألم لدى 100 طفل حديثي الولادة أثناء تلقيهم تطعيمات أو خضوعهم لاختبارات الدم أو اختبارات وخز الكعب، حيث تم تشغيل مقاطع موسيقية لـ54 منهم لمدة 20 دقيقة قبل وأثناء وبعد الحقن، فيما لم يستمع الأطفال الآخرون إلى أي موسيقى.




وتم تقييم مستويات الألم لدى الأطفال باستخدام نظام تسجيل قياسي يقوم بتقييم تعبيرات الوجه والبكاء وأنماط التنفس وحركات الأطراف، ويعطي تقديرات للألم في درجات من صفر إلى 7.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة «أبحاث طب الأطفال»، أنه في حين كانت درجات الألم صفراً لكلتا المجموعتين قبل وخز الكعب، فإن متوسط درجة الألم لدى الرضع الذين استمعوا إلى الموسيقى كان أقل بشكل ملحوظ أثناء الاستماع للموسيقى وبعدها مباشرة مقارنة بأولئك الذين لم يستمعوا لهذه المقاطع.

فقد كانت درجات الألم لدى الرضع الذين استمعوا إلى الموسيقى هي أربع أثناء الحقن، وانخفضت إلى الصفر بعد دقيقة واحدة منه، فيما كان متوسط درجات الألم لدى الرضع الذين لم يسمعوا الموسيقى هو سبع في وقت الحقن، وانخفض إلى خمس ونصف بعد دقيقة واحدة، وإلى اثنتين بعد دقيقتين.




وقال الدكتور ساميناثان أنبالاجان، زميل طب الأطفال حديثي الولادة والفترة المحيطة بالولادة في مستشفى جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، والذي قاد الدراسة: «إن التدخل بالموسيقى هو أداة سهلة وغير مكلفة لتخفيف الألم الناتج عن الحقن واختبارات الدم أو اختبارات وخز الكعب عند الأطفال حديثي الولادة».

واقترح أنبالاجان أن تستكشف الدراسات المستقبلية أيضاً تأثيرات التدخلات المماثلة، مثل صوت الوالدين المسجل، بدلاً من الموسيقى على شعور الأطفال بالألم. -وكالات

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