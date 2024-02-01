" الوردية".. ما هي وكيف نتعامل معها؟

هل تعانين من |إحمرار في منطقة الخدين خاصة فص فصل التشاء والبرد،. هذا الإحمرار يرتبط بمرض الوردية (Rosacea) وهي مرض جلدي مزمن يصيب البشرة بالاحمرار والتهيج، خاصة في منطقة الخدين والأنف والجبهة والذقن.

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قد يصاحب المرض ظهور الأوعية الدموية الصغيرة والحبوب والتورم والحساسية.

كما قد يؤثر المرض على العينين ويسبب جفافهما واحمرارهما والشعور بالحرقة أو الوخز.



ولا يعرف السبب الحقيقي لمرض الوردية، لكن يعتقد أنه يرتبط بعوامل وراثية أو مناعية أو بيئية.ـ بحسب موقع مايو كلينك.



بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض أو تفاقم الأعراض هي:



• التعرض للشمس أو الرياح أو الحرارة أو البرد



• تناول المشروبات الساخنة أو الأطعمة الحارة أو الكحول



• الإجهاد النفسي أو العاطفي



• ممارسة الرياضة الشاقة



• استخدام بعض الأدوية أو مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة

• الإصابة بالعدوى أو الالتهابات الجلدية



ليس هناك علاج نهائي لمرض الوردية، لكن يمكن التحكم في الأعراض وتخفيفها باتباع بعض الخطوات، مثل:



• تجنب أو تقليل التعرض للعوامل المحفزة للمرض



• استخدام واقي شمسي ومرطب للبشرة يناسب نوع البشرة وحالتها



• غسل الوجه بلطف مرتين يومياً بماء فاتر وصابون خفيف



• استشارة الطبيب عن الأدوية المناسبة لعلاج الحبوب والالتهابات والتورم



• استشارة طبيب العيون عن العلاجات المناسبة للتخفيف من أعراض الوردية العينية



• استشارة طبيب التجميل عن العلاجات الجراحية أو الليزرية لتحسين مظهر البشرة والأوعية الدموية.





نصائح لحماية البشرة في الشتاء:

• استخدام واقي الشمس: حتى في الشتاء، يجب استخدام واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة.



• التركيز على الترطيب: استخدمي مرطبات فعّالة للحفاظ على ترطيب البشرة.



• ارتداء الملابس الدافئة: حافظي على دفء الجلد بارتداء الملابس الدافئة والقبعات.



يتطلب مرض الوردية العناية الفعّالة بالبشرة لتجنب تفاقم الأعراض. باستخدام هذه النصائح، يمكن للأفراد الذين يعانون من مرض الوردية الاستمتاع ببشرة صحية ومحمية خلال فصل الشتاء.