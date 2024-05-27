 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوشم يهدد بالإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

وشم
وشم

ربطت مجموعة بحث في جامعة لوند، في العلاقة بين الوشم وسرطان الغدد الليمفاوية، بعد دراسة شملت 11905 أشخاص، بينهم 2938 مصاباً بسرطان الغدد الليمفاوية، كانت أعمارهم بين 20 و60 عاماً.

وحسب «مديكال إكسبريس»، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية كان أعلى 21% بين الموشومين، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى ذات الصلة، مثل التدخين، والعمر.


وبشكل غير متوقع، تبيّن أن حجم الوشم غير مهم في الإصابة بالمرض وأنه مهما كان صغيراً فإنه يشكّل خطراً على الصحة.

وقال فريق البحث: «نعلم بالفعل أنه عندما يُحقن حبر الوشم في الجلد، يفسر الجسم ذلك على أنه شيء غريب، فينشط جهاز المناعة. وينقل جزءاً كبيراً من الحبر بعيداً عن الجلد إلى الليمفاوية». وكالات

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