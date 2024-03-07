الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتبه.. آثار جانبية خطيرة لأدوية حرقة المعدة

حرقة المعدة- تعبيرية
حرقة المعدة- تعبيرية

حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إلفيرا فيسينكو من أنه ثبت منذ فترة طويلة «أن الصودا ليست أفضل علاج لحرقة المعدة، وليست جميع الأدوية التي تباع في الصيدليات آمنة؛ فهناك أدوية لا ينبغي تناولها بشكل متكرر».

اضافة اعلان

 

موضحة «يمكن أن يلحق الاستخدام المتكرر وغير المنضبط لبعض الأدوية، الضرر بالمعدة ويزيد من خطر الآثار الجانبية كالإمساك والتورم وردود الفعل التحسسية وغيرها». وذلك وفق ما نقل موقع «فيستي رو» المحلي.


وأضافت الخبيرة الروسية «أن مضادات الحموضة المستخدمة لعلاج حرقة المعدة، التي تباع في الصيدليات، عادة ما تحتوي على الألومنيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. من أجل ذلك، الأفضل إعطاء الأفضلية للأدوية التي تحتوي على مواد طبيعية للجسم كالكالسيوم والمغنيسيوم. فهذه الأدوية لها تأثير سريع وآمن من حيث عملها بتحييد حمض الهيدروكلوريك وحماية الغشاء المخاطي للمعدة والمريء من آثاره الضارة».

 

وتابعت «بعد مضي ثلاث دقائق سيلاحظ الشخص النتيجة بالفعل من دون أي ردود فعل سلبية كردود الفعل التحسسية والإمساك والتورم؛ وهي أمور لا يتم استبعادها عند تناول أدوية أخرى لعلاج حرقة المعدة».


وبينت الخبيرة انه «تمت الموافقة على تناول الأدوية المحتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم حتى للنساء الحوامل والمرضعات، لأنها لا تشكل أي خطورة على صحة الجنين والرضيع». موصية «باختيار شكل الدواء الأكثر ملائمة؛ فمثلا يمكن استخدام أقراص المضغ، التي لا تتطلب تناول الماء، ويمكن للشخص حملها معه.

 

ويجب عند شراء الدواء من الصيدلية التأكد من أنه دواء وليس مكملا غذائيا. لأن هذا يضمن نوعيته العالية». -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

تعاني من الحموضة خلال رمضان؟ 5 مشروبات تساعدك على التخلص منها

10 أسباب تجعلك تقلل من شرب الكمون حتى إن كان مفيداً

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مشروب الحلبة

مشروبات تخلصك من الدهون عند تناولها صباحا

منذ 21 دقيقة
يساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن

كلما زادت خطواتك في المشي كانت صحتك أفضل

منذ 36 دقيقة
نميل إلى اللجوء إلى الكافيين لإبقائنا مستيقظين

تخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان بهذه الطرق

منذ 50 دقيقة
رمضان

الصيام قد ينقذك من مرضين

منذ1 ساعة
ParrotsGoodBadUgly

"حمى الببغاء" تجتاح أوروبا وتقتل 5 أشخاص

منذ2 ساعة
لماذا لا ينبغي ممارسة الرياضة بالمكياج؟

لماذا لا ينبغي ممارسة الرياضة بالمكياج؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ15 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ16 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 