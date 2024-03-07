انتبه.. آثار جانبية خطيرة لأدوية حرقة المعدة

حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إلفيرا فيسينكو من أنه ثبت منذ فترة طويلة «أن الصودا ليست أفضل علاج لحرقة المعدة، وليست جميع الأدوية التي تباع في الصيدليات آمنة؛ فهناك أدوية لا ينبغي تناولها بشكل متكرر».

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موضحة «يمكن أن يلحق الاستخدام المتكرر وغير المنضبط لبعض الأدوية، الضرر بالمعدة ويزيد من خطر الآثار الجانبية كالإمساك والتورم وردود الفعل التحسسية وغيرها». وذلك وفق ما نقل موقع «فيستي رو» المحلي.



وأضافت الخبيرة الروسية «أن مضادات الحموضة المستخدمة لعلاج حرقة المعدة، التي تباع في الصيدليات، عادة ما تحتوي على الألومنيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. من أجل ذلك، الأفضل إعطاء الأفضلية للأدوية التي تحتوي على مواد طبيعية للجسم كالكالسيوم والمغنيسيوم. فهذه الأدوية لها تأثير سريع وآمن من حيث عملها بتحييد حمض الهيدروكلوريك وحماية الغشاء المخاطي للمعدة والمريء من آثاره الضارة».

وتابعت «بعد مضي ثلاث دقائق سيلاحظ الشخص النتيجة بالفعل من دون أي ردود فعل سلبية كردود الفعل التحسسية والإمساك والتورم؛ وهي أمور لا يتم استبعادها عند تناول أدوية أخرى لعلاج حرقة المعدة».



وبينت الخبيرة انه «تمت الموافقة على تناول الأدوية المحتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم حتى للنساء الحوامل والمرضعات، لأنها لا تشكل أي خطورة على صحة الجنين والرضيع». موصية «باختيار شكل الدواء الأكثر ملائمة؛ فمثلا يمكن استخدام أقراص المضغ، التي لا تتطلب تناول الماء، ويمكن للشخص حملها معه.

ويجب عند شراء الدواء من الصيدلية التأكد من أنه دواء وليس مكملا غذائيا. لأن هذا يضمن نوعيته العالية». -وكالات

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