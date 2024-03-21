انتشار حمى “قاتلة” يثير الرعب في أميركا اللاتينية

يتجه انتشار حمى الضنك المخيف في الأرجنتين إلى تحطيم أرقام قياسية سابقة، مما يفاقم المخاوف في أنحاء أمريكا الجنوبية، التي أدى الطقس الأعلى حرارة ورطوبة فيها إلى تزايد حالات الإصابة.

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وحمى الضنك مرض ينتقل عن طريق البعوض ويمكن أن يسبب الوفاة.



فقد سُجلت أكثر من 120 ألف إصابة حتى الآن بالأرجنتين في موسم 2023-2024 مع تسجيل النسبة الأكبر منها خلال الشهرين الماضيين، ما يجعل الموسم الحالي يتجاوز بكثيرٍ الموسم السابق الذي كان أسوأ المواسم المسجلة بالفعل.



في السياق، قالت ماريانا مانتيكا أكوستا مديرة معهد مالبران والمتخصصة بالأمراض المعدية: "نمر بأضخم موجة لانتشار حمى الضنك في الأرجنتين".



كما أضافت: "توجد حالات أكثر بنسبة 200% عن الوقت نفسه في موسم العام الماضي".



من بين أعراض حمى الضنك، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وصداع، وقيء، وطفح جلدي، وألم في العضلات والمفاصل يمكن أن يكون شديداً للغاية لدرجة تسميتها بحمى "تكسير العظام".



في بعض الحالات يمكن أن تسبب حمى الضنك نزيفاً أكثر حدة قد يؤدي إلى الوفاة.



وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن الأرجنتين شهدت 79 حالة وفاة في هذا الموسم حتى الآن.



بينما تكافح الجارة البرازيل أيضاً وسط تزايد حالات الإصابة مع تفشي حمى الضنك في مناطق لم تُرصد فيها إصابات من قبل.



وتحدث معظم حالات الإصابة عادة خلال الشهور الأخيرة من الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي من فبراير/شباط إلى مايو/أيار، حينما يكون الطقس في الأغلب حاراً ورطباً، لكن في هذا العام رُصدت أعداد إصابة أكبر في وقت مبكر من الموسم. -عربي بوست

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