انطلاق الاختبارات السريرية لعقار علاج سرطان الجلد

اضافة اعلان

بدأ أطباء مستشفى جامعة سيتشينوف الطبية بإجراء الاختبارات السريرية لعقار حيوي روسي جديد لعلاج سرطان الجلد.ويقول مصدر من الجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "بدأت في مركز الدراسات السريرية للأدوية في الجامعة، دراسة البديل الحيوي الروسي لعقار أجنبي يحتوي على مادة vismodegib كعنصر نشط".وتشير داريا كورغوزوفا كبيرة خبراء البحوث السريرية في المركز، إلى أن الخبراء يدرسون التكافؤ الحيوي (درجة التشابه بين دواء مكافئ صيدلانيا وعقار مرجعي) للعقار الروسي، وكذلك تقييم سلامة استخدامه على نساء متطوعات يتمتعن بصحة جيدة في سن اليأس. واستنادا إلى البيانات الأولى، يمكننا بالفعل التحدث عن جودة وعدم خطورة وتحمل البديل الحيوي المحلي. مشيرة إلى عدم ظهور أي آثار جانبية لدى المشاركين في الاختبارات.وجاء في بيان الجامعة "من أجل تقييم التكافؤ الصيدلاني للعقار الروسي مقارنة بالعقار الأجنبي، يحتاج المتخصصون إلى مزيد من المعلومات، لذلك يستمر اختبار العقار على متطوعات يتمتعن بصحة جيدة للمشاركة في الدراسة".وتجدر الإشارة، إلى أن سرطان الجلد يحتل مرتبة متقدمة من حيث الانتشار بين أنواع السرطان الأخرى. وأن أكثر أنواع سرطان الجلد انتشارا هو سرطان الجلد القاعدي الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية. ويصيب هذا النوع من سرطان الجلد عادة الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. وأن مادة vismodegib تمنع انقسام الخلايا السرطانية غير المنضبط وانتشارها.RT