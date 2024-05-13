انقطاع الطمث.. كيف يؤثر على صحة الشعر؟

بعد انقطاع الطمث تتعرض السيدات للكثير من التغيرات الهرمونية التي تؤثر مختلف الجسم. وقد تلاحظ بعض السيدات ظهور الكثير من مشكلات الشعر مثل التساقط والتقصف، مما يزيد من مشاعر القلق.



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر بعد انقطاع الطمث وفقًا لما ذكره موقع "Every day health".





كيف يؤثر الطمث على صحة الشعر؟



اضافة اعلان

عادة ما يؤدي انقطاع الطمث إلى انخفاض كبير في مستويات هرمون الإستروجين، مما يؤثر بشكل كبير على صحة الشعر، إذ يلعب هرمون الإستروجين دورًا هامًا في نمو الشعر وصحته وذلك من خلال تحفيز إنتاج خلايا الشعر والحفاظ على فروة الرأس. بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي ذلك التغيير إلى بعض الأضرار منها:



- جفاف الشعر وتقصفه.

- تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

- تغير في نسيج الشعر، حيث يصبح الشعر أرق وأقل كثافة.

- شيخوخة الشعر المبكرة.



نصائح للعناية بالشعر بعد انقطاع الطمث



هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الشعر بعد انقطاع الدورة الشهرية من بينها:



- استخدام شامبو وبلسم مناسبين لترطيب الشعر.

- اشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

- استخدام كريم حماية للشعر من أشعة الشمس الضارة.

- قص أطراف الشعر بانتظام.

- تجنب غسل الشعر بشكل متكرر.

- الابتعاد عن استخدام الحرارة بشكل مفرط.

- تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الكولاجين، البيوتين، فيتامين د، أحماض أوميجا 3 الدهنية.

- الخضوع للعلاج بالهرمونات البديلة.

- الحصول على قسط كافي من النوم.

- استخدام غطاء وسادة مصنوع من الحرير.

- الابتعاد عن منتجات الشعر التي تحتوي على البارابين أو الكحول.

- تدليك فروة الرأس بحركات دائرية بانتظام.

- تجنب ربط الشعر بقوة.

اقرأ أيضاً:

اكتئاب النساء يزداد في فترة ما قبل انقطاع الطمث

انقطاع الطمث ينعكس سلبا عل صحة قلب المرأة.. دراسة

انقطاع الطمث يسبب تغيرا في شكل عيون النساء