الثلاثاء 26 أيلول 2023
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انقطاع الطمث يسبب تغيرا في شكل عيون النساء

انقطاع الطمث يسبب تغيرا في شكل عيون النساء
انقطاع الطمث يسبب تغيرا في شكل عيون النساء
انقطاع الطمث هو عملية حيوية طبيعية تحدث عادة في الفترة ما بين 45 إلى 55 عاما، وتعد الهبات الساخنة والتعرق الليلي من أكثر الأعراض شيوعا لهذه الحالة.
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ومع ذلك، يحذر أخصائيو البصريات من أن عيون النساء يمكن أن تتأثر أيضا في هذه المرحلة لأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى. وحتى شكل العين يمكن أن يتغير.

وقالت شارلوت كوك، طبيبة العيون في سلسلة Bayfields Opticians: "بعض النساء أبلغن عن تغييرات معينة في أعينهن في وقت قريب من انقطاع الطمث. ويمكن أن تشمل هذه التغييرات جفاف العين، والذي يمكن أن يسبب الشعور بعدم الارتياح ولكنه يؤثر أيضا على جودة الرؤية، أو ميل العيون إلى أن تكون أكثر عرضة للدمع".

وأضافت: "يمكن أن يتغير شكل العيون أيضا مع تقدم المرأة في السن وتغير هرموناتها. وهذا قد يسبب مشاكل للنساء اللائي يرتدين العدسات اللاصقة، لذا قد يكون من الجيد فحص أعينهن.

وتابعت: "الشعور بتعب أو توتر العيون يمكن أن تكون شكوى شائعة أخرى، وهذا يمكن أن يسبب تأثيرات مثل الصداع أو التوتر حول الرقبة والكتفين. لقد أظهرت الدراسات أن شكل القرنية (النافذة الواضحة في الجزء الأمامي من عينك) يمكن أن ينحدر قليلا".

وقال بدرول حسين، استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، شرق لندن: "التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤثر على غدد الميبوميان، التي تنتج الزيوت لمساعدة العين على حماية وتليين نفسها بالدموع. وهذا يمكن أن يسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى". RT
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