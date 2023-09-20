الأربعاء 20 أيلول 2023
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بحة الصوت.. أسبابها وطرق علاجها

بحة الصوت.. أسبابها وطرق علاجها
تعبيرية

تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ اليوم الأربعاء، معلومات مهمة عن بحة الصوت، وهي حالة تتميز بتغيرات في طبقة الصوت أو جودته، وقد يصبح الصوت معها أجشاً أو ضعيفاً.اضافة اعلان

وتوضح نشرة المعهد أسباب بحة الصوت، وأعراضها، وكيفية تشخيصها، إضافة إلى طرق العلاج التي تعتمد على الحالات المسببة، ومتى يجب أن يعالج مقدم الرعاية الصحية بحة الصوت.

يمكن أن تحدث البحة بسبب الإفراط  في استخدام الصوت أو بسبب الإصابة بالفيروسات، أو بروز كتل على الحبال الصوتية مثل الخراجات، والأورام الحُليمية، والأورام الحميدة، والعُقيدات، والارتجاع الحمضي وغيرها. من المفترض أن تختفي البحة بعد فترة قصيرة، ولكن إذا استمرت لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فيجب عليك مراجعة طبيبك.

ما هي أعراض بحة في الصوت؟
- صوت ضعيف أو لاهث أو خشن بشكل غير طبيعي.
- تغير في نبرة الصوت.
- إجهاد الصوت بسهولة.

اعتمادا على الحالة الأساسية المسببة لبحة الصوت، قد تكون هناك أعراض أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المرض الفيروسي أيضًا إلى التهاب الحلق والسعال والعطس. في بعض الأحيان، يمكن أن تترافق البحة مع تغير في البلع أو التنفس.

ما الذي يسبب بحة في الصوت؟
هناك عدة أسباب محتملة للبحة. كثير منها غير ضار. تشمل الأسباب ما يلي:
- استخدام صوتك أكثر من اللازم. إذا كنت تتحدث لفترة طويلة جدًا، أو تهتف بصوت عالٍ جدًا، أو تغني كثيرًا أو تتحدث بنبرة أعلى من المعتاد، فقد تعاني من بحة في الصوت. بالإضافة إلى ذلك، من الطبيعي أن تصبح الحبال الصوتية رقيقة وأن يصبح صوتك أكثر خشونة مع تقدمك في السن.
- الإصابة بالبرد أو الجيوب الأنفية (A cold or sinus infection): والذي يختفي من تلقاء نفسه خلال أسبوعين.
- التهاب الحنجرة (Laryngitis) والذي يحدث عندما تنتفخ طيات الحبال الصوتية مؤقتًا بسبب الحساسية أو البرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.
- الارتجاع المعدي المريئي (GERD). يُعرف ارتجاع المريء أيضًا باسم حرقة المعدة، ويحدث عندما تعود أحماض المعدة إلى الحلق. في بعض الأحيان يمكن أن ترتفع الأحماض إلى موقع الطيات الصوتية، وهذا ما يُعرف باسم الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR).
- نزيف الطية الصوتية: إذا اختفى صوتك فجأة، فقد تكون مصابًا بنزيف في الطية الصوتية (Vocal fold hemorrhage): ويحدث هذا عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية الموجودة في الطية الصوتية، مما يملأ أنسجة العضلات المتحكمة بالحبال الصوتية بالدم.
- الأمراض والاضطرابات العصبية (Neurological diseases and disorders): إذا كنت مصابًا بسكتة دماغية أو مرض باركنسون، فقد تكون حالتك قد أثرت على جزء الدماغ الذي يتحكم في عضلات الحنجرة.
    العقيدات الصوتية والخراجات والاورام الحميدة (Vocal nodules, cysts and polyps): العقيدات والأورام الحميدة والخراجات هي نمو غير سرطاني يمكن أن تتشكل على الطيات الصوتية بسبب بعض العوامل مثل الاحتكاك أو الضغط.
- شلل الطية الصوتية (Vocal fold paralysis): يعني شلل الطية الصوتية أن أحد الحبال الصوتية أو كليهما لا يعمل بشكل صحيح. قد لا يتم فتح أحدهما أو كليهما أو قد لا يتم إغلاقه. عادةً السبب غير معروف، ولكن في بعض الأحيان يحدث بسبب حدوث إصابة ما أو سرطان الرئة أو الغدة الدرقية أو العدوى أو التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو مرض باركنسون أو الأورام.
- سرطان الحنجرة (Laryngeal cancer): يمكن أن تكون البحة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع من أعراض سرطان الحنجرة.
- الورم الحليمي التنفسي المتكرر (laryngeal papillomatosis / الورم الحليمي الحنجري). يسبب هذا المرض أورامًا غير سرطانية في الممرات الهوائية.
- خلل النطق الناتج عن التوتر العضلي (Muscle tension dysphonia). هو تغير في الصوت بسبب التوتر العضلي المفرط داخل الحنجرة وحولها. هذا التوتر يمنع صوتك من العمل بكفاءة، ويمكن أن يتطور أثناء التهاب الحنجرة ويستمر حتى بعد زوال تورم الحبال الصوتية. كما يمكن أن يكون سببه الإجهاد و يحدث بالتزامن مع حالات أخرى.

كيف يتم تشخيص بحة الصوت؟
- الفحص البدني للرأس والرقبة
- تنظير الحنجرة (تصوير الحنجرة باستخدام منظار الحنجرة)، ويتم إجراؤه عادةً في عيادة الطبيب
- من المحتمل إجراء اختبارات تصوير للأحبال الصوتية والحنجرة

كيف يتم علاج بحة الصوت؟
يعتمد العلاج على الحالة المسببة لبحة الصوت، على سبيل المثال، تشمل بعض الحالات وعلاجاتها ما يلي:
- استخدام صوتك أكثر من اللازم: أرِح صوتك (لا تستخدمه لوقت طويل). اشرب ماء.
- الإصابة بالبرد أو الجيوب الأنفية: دع نزلات البرد تأخذ وقتها، أو تناول أدوية البرد المتاحة دون وصفة طبية.
- التهاب الحنجرة: تحدث مع الطبيب، قد يوصف لك المضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات.
- الارتجاع المعدي المريئي (GERD): هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج لارتجاع المريء، بما في ذلك مضادات الحموضة ومثبطات مضخة البروتون.
- نزيف الطية الصوتية: أرح صوتك.
- الأمراض والاضطرابات العصبية: هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج لكل مرض واضطراب عصبي.
- العقيدات الصوتية والخراجات والاورام الحميدة: التغييرات الغذائية وعلاج الصوت مع أخصائي أمراض النطق واللغة، كما يوصى بالجراحة في بعض الأحيان.
- شلل الطية الصوتية: قد يؤدي إجراء بسيط يقوم به طبيب الأنف والأذن والحنجرة إلى دفع الطية الصوتية المشلولة نحو المركز، أو قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية أكثر تعقيدًا.
- سرطان الحنجرة: تشمل خيارات العلاج العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والجراحة.
- الورم الحليمي التنفسي المتكرر (RRP / الورم الحليمي الحنجري)  مثل العقيدات، الأورام الحليمية: يتم إزالة الاورام والتأكد من أن الممرات الهوائية خالية من الأورام.
- خلل النطق الناتج عن التوتر العضلي: مراقبة خيارات العلاج أو العلاج الصوتي مع أخصائي أمراض النطق واللغة.

متى يجب أن يعالج مقدم الرعاية الصحية بحة صوتي؟
إذا استمر صوتك أجشًا بعد مرور ثلاثة أسابيع، فيجب عليك مراجعة طبيبك. كما يجب عليك مراجعته في وقت أبكر إذا كان لديك أي مما يلي:
- صعوبة في التنفس.
- الألم عند التحدث.
- صعوبة أو ألم عند البلع.
- سعال الدم.
- صعوبة في البلع.
- كتلة في رقبتك.
- لا يوجد صوت على الإطلاق لأكثر من بضعة أيام.
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