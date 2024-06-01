 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بخلاف الماء.. مشروبات ينصح بتناولها على الريق

مياه مع النعنع والليمون
مياه مع النعنع والليمون

عند الاستيقاظ من النوم، يكون الجسم في حالة جفاف إلى حد ما، لذا فالمياه دائمًا هي الخيار الأفضل لبدء اليوم، إلا أن المشروبات الصحية الآخرى يمكن أن يكون لها دور مفيد.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، قائمة بأفضل المشروبات التي ينصح بتناولها على الريق لدعم الصحة العامة للجسم، وهذا بحسب موقع "Health line".

مشروبات ينصح بتناولها على الريق

1- الحرص على تناول كوبين من الماء عند الاستيقاظ من النوم، لأنها تساعد في التخلص من السموم، وتزيد من عملية التمثيل الغذائي.

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2- يفضل إضافة قطع من الخيار والليمون والفواكه في الماء، لتساعد في التخلص من السموم بالجسم، لأن هذه العناصر مضادات أكسدة جيدة، تساعد في التخلص من الشوائب.


3- ويمكن أيضا شرب الشاي الأخضر على الريق، فهو يزيد من التمثيل الغذائي، ويعزز من المناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما يساعد في حرق الدهون.


4- تناول المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والحديد، مثل عصر البرتقال والجوافة والتوت، وكذا عصائر الخضروات.


5- تناول الزنجبيل، وهذا عند الشعور بألم في المعدة عند الاستيقاظ من النوم، لأنه يخفف من وطأة آلامها.


6- النعناع، لأنه يعمل على تطهير المعدة والحد من التقلصات.


7- الحلبة، وهذا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن، لأنها تساهم في فتح الشهية، كما أنها غنية بعنصر الحديد الذي يعمل على علاج الجسم من الأنيميا "فقر الدم".


وينصح بعدم تناول أي مشروبات غنية بالسكريات على الريق، لتجنب زيادة الوزن، وكذا ارتفاع نسب السكر في الدم، ليكون الجسم عرضة للإصابة بالسكري، فالبديل الأمثل لتحلية أي مشروب هو العسل الأبيض. 

 

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