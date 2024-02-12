الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بذور الكتّان.. قيمة تغذوية عالية وفوائد جمة

بذور الكتان
بذور الكتان

تدل الشواهد العلمية على ان بذور الكتان غنية بالمواد المغذية. وأن الاستهلاك المنتظم لها يمكن أن يساعد في منع العديد من الأمراض الخطيرة الشائعة.

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فبذور الكتان تساعد في إدارة الوزن وهي مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميغا 3 والألياف. كما أنها مفيدة لصحة القلب.


وقد نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص تقريرا ذكر فيه 7 فوائد صحية كبيرة لتناول بذور الكتان:


1. غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

 


تقول المجلة الكندية لأمراض القلب أن بذور الكتان هي مصدر نباتي ممتاز لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض أوميغا 3 الدهني. إذ تلعب أوميغا 3 دورًا مهمًا في صحة القلب وتقليل الالتهاب ودعم وظائف المخ.

2. صحة القلب

 


يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان على خفض ضغط الدم وتقليل مستوى الكوليسترول في الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

كما قد تساهم الألياف القابلة للذوبان ببذور الكتان في صحة القلب.


3. نسبة عالية من الألياف

 


بذور الكتان هي مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. وهذا يساعد في عملية الهضم، ويعزز الشعور بالامتلاء، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.


يمكن أن يكون إدراج بذور الكتان في نظامك الغذائي مفيدًا لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.


4. خصائص مضادة للأكسدة

 


تحتوي بذور الكتان على قشور؛ وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة.


تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويدعم الصحة العامة.


5. التوازن الهرموني

 


وفقا لمجلة «المغذيات» تم ربط القشور الموجودة في بذور الكتان بالتوازن الهرموني، وخاصة عند النساء.

 

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث ودعم صحة الثدي.


6. إدارة الوزن

 


يمكن أن يساهم مزيج الألياف والدهون الصحية والبروتين الموجود ببذور الكتان في الشعور بالامتلاء، ما يساعد بإدارة الوزن.


وقد يساعد تضمين بذور الكتان في الوجبات أو الوجبات الخفيفة في التحكم بالشهية.


7. بذور الكتان والوقاية من السرطان

 


تشير بعض الأبحاث إلى أن القشور الموجودة في بذور الكتان قد يكون لها تأثير وقائي ضد أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون.

 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد المحتملة.


نصائح لدمج بذور الكتان في النظام الغذائي:

 


- طحن بذور الكتان لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، حيث أن البذور الكاملة قد تمر عبر الجهاز الهضمي دون هضمها.


- أضف بذور الكتان المطحونة إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان أو رشها على السلطات للحصول على نكهة وتعزيز غذائي.


- فكر في استخدام زيت بذور الكتان كصلصة للسلطة أو رشها على الخضار المطبوخة.


ان بذور الكتان إضافة متعددة الاستخدامات ومغذية لنظام غذائي متوازن، وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

 

من صحة القلب ودعم الجهاز الهضمي إلى الخصائص المحتملة المضادة للسرطان. وقد اكتسبت هذه البذور الصغيرة سمعتها كقوة غذائية.


وكما هو الحال مع أي تغيير في النظام الغذائي، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية، خاصة إذا كانت لديك ظروف صحية أو مخاوف.


يعد تضمين بذور الكتان في وجباتك طريقة بسيطة ولذيذة لتعزيز الصحة العامة والرفاهية، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

 

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